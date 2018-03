Pallanuoto, Serie A1 2018: risultati e classifica dopo la 20ma giornata. Turno interlocutorio, tutto secondo pronostico

Il 20° turno della Serie A1 di pallanuoto non ha offerto particolari sorprese: tutti i risultati hanno rispettato i pronostici della vigilia. Andiamo a scoprire cosa ci hanno riservato i sette incontri di giornata e come si è andata a modificare la classifica: l’unica a soffrire oltremodo è stata Brescia, che soltanto nell’ultimo quarto ha avuto la meglio sul Bogliasco per 8-10.

Ordinaria amministrazione per la Pro Recco, che batte 19-5 Catania, e per la BPM Sport Management, che ha superato per 15-7 l’Ortigia. In ottica play off agevoli successi per Savona, che supera 9-4 il Posillipo, e Napoli, che passa 7-11 a Torino. Per quanto concerne le squadre impegnate nella corsa alla salvezza diretta, pesantissime sono le affermazioni interne della Florentia contro Trieste per 13-6, e della Lazio contro l’Acquachiara per 22-5.

SERIE A1 MASCHILE – 20° giornata

Banco Bpm Sport Management – CC Ortigia 15-7

Reale Mutua Torino 81 Iren – CC Napoli 7-11

RN Savona – CN Posillipo 9-4

Pro Recco – Seleco Nuoto Catania 19-5

RN Florentia – PN Trieste 13-6

SS Lazio – Acquachiara Ati 2000 22-5

Bogliasco Bene – AN Brescia 8-10

In classifica prosegue il duello per la seconda piazza tra BPM e Brescia, che da ora potranno pensare ai rispettivi impegni europei, mentre in chiave play off Savona scavalca Ortigia al quarto posto. A sei gare dal termine ci sono 9 punti tra la sesta e la settima: le squadre che si contenderanno lo scudetto sono praticamente definite. Nella corsa alla salvezza diretta Florentia e Lazio scavalcano Catania, che comunque mantiene 3 punti di margine sul Posillipo, prima delle squadre che al momento prenderebbe parte ai play out. Tutto invariato in coda.

Classifica dopo la 20ma giornata

PRO RECCO N e PN 60

BANCO BPM SPORT MANAGEMENT 54

AN BRESCIA 54

RN SAVONA 38

CC ORTIGIA 37

CC NAPOLI 35

RN FLORENTIA 26

SS LAZIO NUOTO 25

SELECO NUOTO CT 24

CN POSILLIPO 21

BOGLIASCO BENE 17

PALLANUOTO TRIESTE 11

REALE MUTUA TORINO 81 IREN 7

ACQUACHIARA ATI 2000 0













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Renzo Brico

roberto.santangelo@oasport.it