Pallanuoto, Serie A1 2018: risultati e classifica dopo la 19ma giornata. Importanti successi esterni per Savona e Florentia

La 19ma giornata della Serie A1 di pallanuoto consegna ben quattro vittorie esterne, delle quali due molto importanti per diversi obiettivi di classifica. In ottica posizione per la post season, gran successo esterno del Savona a Napoli per 9-12, che permette ai liguri di puntellare il quinto posto. In chiave salvezza diretta invece, la Florentia va a vincere per 10-12 in casa della Lazio: al momento entrambe le compagini eviterebbero i play out.

Il Posillipo però è ad un punto dai capitolini, dopo aver battuto, in un altro scontro diretto, il Bogliasco per 10-7. Tutti secondo pronostico invece gli altri risultati odierni: vittorie interne per l’Ortigia contro il Torino per 13-8 e per il Brescia contro il Trieste per 11-6. Le altre due vittorie esterne sono della BPM Sport Management, che passa 10-13 a Catania, e della Pro Recco, che maramaldeggia in casa dell’Acquachiara, vincendo per 0-22.

Serie A1 – Risultati 19ma giornata

Ortigia-Torino 13-8

Napoli-Savona 9-12

Catania-Sport Management 10-13

Acquachiara-Pro Recco 0-22

Lazio-Florentia 10-12

Posillipo-Bogliasco 10-7

Brescia-Trieste 11-6

Classifica dopo la 19ma giornata

Pro Recco 57, Sport Management e Brescia 51, Ortigia 37, Savona 35, Napoli 32, Catania 24, Florentia 23, Lazio 22, Posillipo 21, Bogliasco 17, Trieste 11, Torino 7, Acquachiara 0.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Renzo Brico

roberto.santangelo@oasport.it