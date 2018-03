Pallanuoto, Serie A1 2018: la 20ma giornata. Turno che si annuncia interlocutorio per le prime posizioni

Turno infrasettimanale per la Serie A1 di pallanuoto maschile, che domani scenderà in acqua per la 20ma giornata di gare, per poi lasciare spazio dapprima alle Coppe europee nel fine settimana pasquale, e poi alla Super Final di Europa Cup in quello successivo, quando sarà impegnato il Settebello.

In questa giornata non dovrebbero esserci risultati a sorpresa, né scontri diretti in ottica post season. I campioni d’Italia della Pro Recco ospiteranno il Catania: gli etnei sono in piena corsa per la salvezza diretta, ma il divario tecnico con i liguri è elevato. Il Brescia non dovrebbe avere problemi a passare a Bogliasco, mentre la BPM Sport Management ospiterà l’Ortigia, in una sfida sicuramente più difficile delle altre due, ma che i “Mastini” non dovrebbero lasciarsi sfuggire.

Detto delle prime quattro della classe, scorriamo la classifica: il Savona, dopo esser passato a Napoli, ospiterà il Posillipo, mentre proprio il Napoli sarà di scena a Torino, in un altro confronto che appare già scritto. Per quanto concerne la salvezza diretta, Florentia e Lazio hanno la concreta occasione di scavalcare il Catania: i toscani ospiteranno Trieste, mentre i capitolini riceveranno al Foro Italico l’Acquachiara.













Foto: Renzo Brico

roberto.santangelo@oasport.it