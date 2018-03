Pallanuoto femminile, Serie A1 2018: Catania scappa via, lotta aperta per il terzo posto

Disputato l’anticipo tra Padova e Catania, terminato 3-8, la Serie A1 di pallanuoto femminile completa la giornata numero 14 con le restanti tre sfide. Riposa il Messina, che nelle ultime quattro gare dovrà provare ad evitare la retrocessione diretta, mentre è lotta aperta per il terzo posto, con vista sul secondo, occupato dal Padova.

La sfida che si preannuncia maggiormente equilibrata è quella tra Roma e Milano, attualmente appaiate a quota 18 al quarto posto (assieme al Bogliasco): la corsa ad un piazzamento vantaggioso in ottica Final Six è ancora tutta da decidere. Il Rapallo punta ad andare a -2 dalle patavine, preservando il terzo posto, ma deve passare in casa di un Cosenza in un buon momento di forma, che proverà a mettere altro spazio rispetto al Messina. Stessa missione avrà la Florentia, attesa però da un impegno non facile in casa del Bogliasco, che deve approfittare dello scontro diretto tra le altre due compagne di viaggio in classifica per tentare di andare al quarto posto in solitaria.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Daniela Bolla

roberto.santangelo@oasport.it