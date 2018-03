Pallanuoto femminile, le migliori italiane della 14a giornata di A1. Roberta Bianconi ammazza il campionato

La quattordicesima giornata del massimo campionato italiano di pallanuoto femminile ci consegna la definitiva fuga del Catania, che praticamente ora potrà concentrarsi sulla sola Eurolega. Rapallo e Bogliasco accorciano sul Padova nella corsa al secondo posto, che vale la qualificazione diretta alla semifinale Scudetto, mentre Roma e Milano si spartiscono la posta in palio e perdono terreno. Andiamo a scoprire le migliori italiane dell’ultimo turno di Serie A1.

Roberta Bianconi (Catania): tripletta per lei nel big match di giornata, con la classifica delle migliori realizzatrici che, a sole quattro gare dalla fine della regular season, è sempre più nelle sue mani (33 reti), così come la prima posizione in graduatoria per le etnee è praticamente blindata.

Giulia Viacava (Bogliasco): devastante contro la Florentia. Cinque reti (un rigore, due in parità numerica, due in superiorità) in una sfida a senso unico, che, a metà del terzo tempo, vedeva Bogliasco essere davanti 9-0. Se la formazione ligure vuol provare a centrare la seconda piazza, lei dovrà mostrare sempre questo stato di forma.

Arianna Gragnolati (Rapallo): tiene a galla le liguri segnando il gol del 2-4 appena prima di metà gara, poi griffa l’aggancio nel corso del terzo periodo sul 4-4, infine mette il sigillo sulla vittoria marcando anche la rete del 5-8 finale. Una gara perfetta, che proietta Rapallo nei piani altissimi della classifica.

Gloria Giachi (Roma): doppietta nel primo quarto, per far mettere la testa avanti alle capitoline, terza marcatura nell’ultimo periodo, per riagganciare Milano sul 6-6. Il pari delle avversarie, maturato a pochissimi secondi dal termine, sarà poi una beffa, ma la sua partita resta una delle migliori della stagione.

Nicole Zanetta (Rapallo): segna due gol nel finale di gara, quello che consente alle liguri di vincere in trasferta, in una partita a lungo sofferta in quel di Cosenza. Ora il secondo posto non è più utopia, ma servirà un finale di regular season perfetto per centrare questo insperato obiettivo.













Foto: Daniela Bolla

roberto.santangelo@oasport.it