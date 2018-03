Pallanuoto femminile, Europa Cup 2018: verso Olanda-Italia. In palio la semifinale contro la Grecia

Un classico della pallanuoto europea in rosa, che ha sempre regalato sfide equilibrate ed emozionanti, decise spesso dai tiri di rigore: questa è Olanda-Italia, sfida che, a Pontevedra, in Spagna, domani alle 17.00 mette in palio un posto in semifinale contro la Grecia nella Super Final dell’Europa Cup di pallanuoto femminile.

Le nostre avversarie hanno chiuso al secondo posto il girone di qualificazione giocato in casa, alle spalle della Spagna ma davanti alla Russia, pur avendo pareggiato con entrambe le formazioni; il Setterosa, al contrario, si è classificato terzo nelle eliminatorie in Grecia, alle spalle delle padrone di casa elleniche e delle magiare, pur avendo pareggiato con le prime e perso con le seconde.

Perfetto equilibrio nei precedenti sia agli Europei, con 5 vittorie per parte (e due pareggi) in 12 precedenti, sia ai Mondiali (una vittoria per parte ed un pari, prima che i rigori premiassero le Orange), sia alle Olimpiadi (in parità l’unico precedente, con vittoria olandese, ancora una volta, ai rigori).

Il CT del Setterosa Fabio Conti ha affermato al sito federale prima della partenza: “Ripartiamo da quanto di buono fatto vedere a febbraio in Grecia e dai progressi mostrati dal gruppo in questa prima parte della stagione. L’obiettivo è duplice: insieme al risultato perseguiamo anche la crescita tecnica e atletica della squadra. La prima partita con l’Olanda è già un banco di prova importante e indicativo anche in chiave futura, visto che le olandesi saranno nel nostro stesso girone a Barcellona. Da Volos ci siamo congedati con una buona partita con la Grecia, in cui mi è piaciuta soprattutto la reazione della squadra dopo la partenza a handicap. A Pontevedra mi aspetto un approccio migliore alla gara già dalla partita d’esordio“.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Daniela Bolla

roberto.santangelo@oasport.it