Pallanuoto femminile, Europa Cup 2018: le convocate dell’Italia per la Super Final. Fabio Conti chiama 15 azzurre

Il CT della nazionale italiana femminile di pallanuoto, Fabio Conti, ha diramato l’elenco delle atlete convocate per la Super Final di Europa Cup, che si svolgerà a Pontevedra, in Spagna, dal 22 al 24 marzo. In accordo con le direttive LEN, sono 15 le azzurre convocate, anche in ogni gara ne potranno essere iscritte a referto soltanto 13.

L’Italia scenderà in acqua il 22 marzo nei quarti di finale alle ore 17.00 contro l’Olanda, poi in caso di vittoria, sfiderà la Grecia il 23 alle 18.45, altrimenti giocherà per il quinto posto lo stesso giorno alle ore 17.00. Il 24 spazio alla finale per il terzo posto alle 12.00 ed alla finalissima alle 14.00. Dall’altra parte del tabellone, la Spagna attende in semifinale la vincente del quarto tra Ungheria e Russia.

La squadra si ritroverà lunedì 19 al Centro Federale di Ostia, dove si allenerà fino a mercoledì 21, giorno in cui partirà alla volta della Spagna. Di seguito le 15 azzurre convocate: Elisa Queirolo (C) e Sara Dario (Plebiscito Padova), Aleksandra Cotti (RN Florentia), Giulia Emmolo (Olimpiakos) Rosaria Aiello, Arianna Garibotti, Roberta Bianconi e Valeria Palmieri (L’Ekipe Orizzonte), Agnese Cocchiere (Bogliasco Bene), Arianna Gragnolati, Federica Lavi e Silvia Avegno (Rapallo Pallanuoto), Chiara Tabani e Domitilla Picozzi (SIS Roma) e Giulia Gorlero (Cosenza Nuoto).













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Daniela Bolla

roberto.santangelo@oasport.it