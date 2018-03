Pallanuoto femminile, Europa Cup 2018: le convocate dell’Italia ai raggi X. Catania ossatura del Setterosa

Già da diversi giorni il CT della nazionale italiana femminile di pallanuoto, Fabio Conti, ha diramato l’elenco delle atlete convocate per la Super Final di Europa Cup, che si svolgerà a Pontevedra, in Spagna, dal 22 al 24 marzo. In accordo con le direttive LEN, sono 15 le azzurre convocate, anche se in ogni gara ne potranno essere iscritte a referto soltanto 13.

L’Italia scenderà in acqua il 22 marzo nei quarti di finale alle ore 17.00 contro l’Olanda, poi in caso di vittoria, sfiderà la Grecia il 23 alle 18.45, altrimenti giocherà per il quinto posto lo stesso giorno alle ore 17.00. Il 24 spazio alla finale per il terzo posto alle 12.00 ed alla finalissima alle 14.00. Dall’altra parte del tabellone, la Spagna attende in semifinale la vincente del quarto tra Ungheria e Russia.

La squadra italiana si è ritrovata già ieri, lunedì 19, al Centro Federale di Ostia, dove si allenerà fino a domani, mercoledì 21, giorno in cui partirà alla volta della Spagna. Di seguito le 15 azzurre convocate: Elisa Queirolo (C) e Sara Dario (Plebiscito Padova), Aleksandra Cotti (RN Florentia), Giulia Emmolo (Olimpiakos) Rosaria Aiello, Arianna Garibotti, Roberta Bianconi e Valeria Palmieri (L’Ekipe Orizzonte), Agnese Cocchiere (Bogliasco Bene), Arianna Gragnolati, Federica Lavi e Silvia Avegno (Rapallo Pallanuoto), Chiara Tabani e Domitilla Picozzi (SIS Roma) e Giulia Gorlero (Cosenza Nuoto).

Salta subito all’occhio l’assenza di Agnese D’Amico, che lascia il Messina senza alcuna rappresentante nel Setterosa, sostituita da Aleksandra Cotti che, evidentemente, nell’ultimo collegiale ha impressionato Conti a tal punto da fargli decidere di portarla in Spagna. Rispetto al girone di qualificazione manca anche Giuditta Galardi, della Roma, rimpiazzata da Agnese Cocchiere, ultima delle escluse durante le eliminatorie in Grecia.

La squadra più rappresentata è, ovviamente, il Catania, con ben quattro giocatrici, seguita dal Rapallo, che porta tre atlete in azzurro. Padova esprime, come al solito, la capitana, Elisa Queirolo, oltre a Sara Dario, come la Roma, che, orfana di Galardi, mantiene due convocate. Una giocatrice a testa per Florentia, Bogliasco, Cosenza e la società ellenica dell’Olimpiakos, che esprime l’unica atleta che gioca all’estero, Giulia Emmolo. Nessuna convocata per Messina e Milano.

Andiamo a scoprire chi sono le 15 convocate:

Elisa Queirolo (Plebiscito Padova): capitana della Nazionale, vanta 166 presenze in azzurro. Attaccante classe 1991, ha siglato 23 reti in Serie A1 quest’anno. Ha collezionato col Setterosa un oro continentale, un argento olimpico, due argenti in World League, un bronzo ai Mondiali ed uno agli Europei.

Sara Dario (Plebiscito Padova): difensore classe 1994, ha collezionato 38 presenze in Nazionale, con cui ha ottenuto il sesto posto ai Mondiali 2017 e l’ottavo in World League nel 2012. In campionato ha siglato 8 reti.

Aleksandra Cotti (RN Florentia): centrovasca classe 1988, 176 presenze in Nazionale con un oro continentale, un argento olimpico, due argenti in World League ed un bronzo continentale. In Serie A1 ha segnato 12 volte quest’anno.

Giulia Emmolo (Olimpiakos): attaccante classe 1991, è l’unica delle azzurre a giocare all’estero. Conta 257 presenze in azzurro, può vantare un oro agli Europei, un argento alle Olimpiadi, due argenti in World League, uno bronzo ai Mondiali ed uno agli Europei.

Rosaria Aiello (L’Ekipe Orizzonte): centrovasca classe 1989, vanta 224 presenze in azzurro. Per lei un oro continentale un argento olimpico, uno in World League e due bronzi , uno ai Mondiali ed uno agli Europei. Sono 11 le sue reti in A1 quest’anno.

Arianna Garibotti (L’Ekipe Orizzonte): attaccante classe 1989, ha già collezionato 187 presenze col Setterosa. In Nazionale ha ottenuto un argento olimpico, uno continentale e due in World League, nonché un bronzo iridato ed uno continentale. Per lei 26 reti in campionato.

Roberta Bianconi (L’Ekipe Orizzonte): attaccante classe 1989, ha indossato la calottina della Nazionale per ben 272 volte, centrando un oro europeo, un argento olimpico, due argenti in World League e due bronzi, uno iridato ed uno continentale. Con 33 gol è capocannoniere in A1.

Valeria Palmieri (L’Ekipe Orizzonte): centrovasca classe 1993, ha collezionato 85 presenze in Nazionale, ottenendo l’argento nella World League del 2014. Sono 8 le sue marcature stagionali in campionato.

Agnese Cocchiere (Bogliasco Bene): centroboa classe 1999, conta tre presenze in Nazionale. Si è guadagnata la chiamata grazie anche ai 16 gol in stagione in Serie A1.

Arianna Gragnolati (Rapallo Pallanuoto): attaccante classe 1996, in Nazionale ha già giocato 16 volte, era nel gruppo che giunse quinto nella World League 2016. In campionato è andata a segno 15 volte.

Federica Lavi (Rapallo Pallanuoto): portiere classe 1994, sarà la seconda di Giulia Gorlero. Conta 23 gettoni col Setterosa, con cui ha conquistato il sesto posto ai Mondiali 2017 e l’ottavo nella World League 2012.

Silvia Avegno (Rapallo Pallanuoto): attaccante classe 1997, vanta già 7 presenze in Nazionale maggiore. In stagione ha siglato 15 reti nel campionato di Serie A1.

Chiara Tabani (SIS Roma): difensore classe 1994 col vizio del gol. Sono 18 infatti per lei le reti in A1 in questa stagione. Sono 101 le presenze in azzurro per lei, con tanto di argento olimpico e due bronzi, uno iridato ed uno continentale.

Domitilla Picozzi (SIS Roma): attaccante classe 1998, a meno di 20 anni ha indossato la calottina della Nazionale già 24 volte. Con il Setterosa è giunta sesta ai Mondiali del 2017 ed in questa stagione è andata in rete 21 volte.

Giulia Gorlero (Cosenza Nuoto): portiere classe 1990, vanta qualcosa come 228 presenze con la calottina del Setterosa. Ha vinto un oro continentale, un argento olimpico, due argenti in World League, un bronzo iridato ed uno continentale.

Fabio Conti (Commissario Tecnico): ha guidato per 223 volte il Setterosa, portandolo alla conquista di un oro europeo, un argento olimpico, due argenti in World League, un bronzo iridato ed uno continentale.













Foto: Daniela Bolla

