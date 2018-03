Pallamano, Serie A maschile 2017/18: Bolzano strapazza Pressano, tre squadre in vetta alla classifica

Colpo di scena nella Poule-Scudetto della Serie A di pallamano maschile, con il Bolzano capace di strapazzare 31-16 il Pressano, arrivando dunque a quota 6 punti, insieme proprio ai trentini e al Conversano, vittorioso 34-26 sul Bologna, mentre il quadro è chiuso dal pirotecnico 38-37 del Fasano sul Cingoli.

Risultati e tabellini:

h 19:00 | Bozen – Pressano 31-16 (p.t. 15-7)

Bozen: Volarevic, Moretti 5, Sonnerer 1, Riccardi 4, Dapiran 8, Waldner, Kammerer, Stricker 1, Sporcic, Gufler 2, Pescador, Mbaye 3, Innerebner 1, Turkovic 6. All: Alessandro Fusina

Pressano: Facchinelli, Dallago 3, Moser M, Bolognani, Chistè 2, D’Antino 1, Di Maggio 1, Fadanelli, Giongo 4, Sampaolo, Alessandrini 1, Folgheraiter, Senta 4, Moser N. All: Branko Dumnic

Arbitri: Zendali – Riello

h 19:00 | Conversano – Bologna United 34-26 (p.t. 17-16)

Conversano: Maggiolini, Giannoccaro 2, Lupo M, Sperti 6, Pivetta, Monciardini 2, Pignatelli 1, Carso, Stabellini 9, Sciorsci 1, Vicenti, Dedovic 6, Giannuzzi. All: Alessandro Tarafino

Bologna United: Bonassi, Racalbuto, Cimatti 2, Gherardi 2, De Notariis 4, Leban, Pedretti, Savini 4, Rossi, Santolero 2, Tedesco 5, Argentin 2, Gara 2, Bosnjak 3. All: Giuseppe Tedesco

Arbitri: Castagnino – Manuele

h 20:45 | Cingoli – Junior Fasano 37-38 (p.t. 20-20)

Cingoli: Gentilozzi, Danti, Barigelli, Ilari 6, Gambini 1, Matijasevic, Nocelli 7, Arcieri 6, Camperio 3, Trillini, Campana, Mangoni 5, Strappini 9, Russo. All: Nando Nocelli

Junior Fasano: Fovio, Cedro, Messina, De Santis L. 2, De Santis P, Maione 8, Radovcic 7, Leal 3, Venturi 3, Riccobelli 12, Angiolini, D’Antino 3. All: Francesco Ancona

Arbitri: Alperan – Scevola

La classifica aggiornata:

Bolzano 6 pti, Conversano 6, Pressano 6, Junior Fasano 4, Bologna United 2, Cingoli 0

POULE PROMOZIONE

E’ il Trieste ad essere più vicino alla salvezza, conquistando il primo posto, a seguito del 36-32 inflitto al Brixen, grazie alle 12 reti dello spagnolo Crespo. Terzo pareggio per il Padova, questa volta per 22-22 contro il Fondi, mentre per l’Albatro Siracusa le cose si complicano notevolmente, a seguito del 24-21 subito in casa della Metelli Cologne.

Risultati e tabellini:

h 18:30 | Trieste – Brixen 36-32 (p.t. 17-15)

Trieste: Doronzo, Muran, Sodomaco, Sandrin 2, Tocchetto, Crespo 12, Modrusan, Di Nardo 3, Carpanese 4, Hrovatin 3, Visintin 3, Udovicic 9, Parisato, Allia. All: Giorgio Oveglia

Brixen: Pfattner, Oberrauch, Kovacs, Castro 4, Dorfmann 2, Wieland 1, Wierer, Slanzi, Ranalter 4, Basic 5, Lazarevic 9, Brzic 7, Mitterrutzner, Sader. All: Rene Kramer

Arbitri: Cosenza – Schiavone

h 19:30 | Oriago-Padova – Fondi 22-22 (p.t. 11-9)

Oriago-Padova: Bigon, Bincoletto 1, Carraro, Cecili, De Vettor, Ferronato, Lazzarin, Nicoletti 1, Pittarella 3, Sarto, Zennaro 3, Rossi 4, Nardin G. 9, Nardin N 1. All: Giampaolo Leandri

Fondi: Scavone, Soliani, Pestillo 2, Zizzo 4, Filic 6, D’Ettorre 3, Matha 2, Conte 1, Dall’Aglio 2, Rotunno, Rigante 4, Marrocco. All: Giacinto De Santis

Arbitri: Amendolagine – Potenza

h 20:30 | Metelli Cologne – Teamnetwork Albatro 24-21 (p.t. 11-9)

Metelli Cologne: Mercandelli 1, Esposito, Foglia, Metelli, Pedercini, Manenti, Barbariga, Sirani, Soldi 5, Magri, Lancini 3, Mombelli, Riello 7, Mazza 8. All: Filiberto Kokuca

Teamnetwork Albatro: Cantore 2, Murga, Rosso 4, Vaszquez, Alvarez 5, Bronzo 5, Lo Bello 1, Vinci 1, Nobile, Sortino, Calvo A. 3. All: Andrea Cuzzupe’

Arbitri: Pietraforte – Romana

La classifica aggiornata:

Trieste 7 pti, Bressanone 6, Metelli Cologne 5, Oriago-Padova 3, Teamnetwork Albatro 2, Fondi 1

POULE PLAY-OUT

Gir.A: torna a ruggire il Malo, che piega 31-19 il Mezzocorona, mentre il Cassano Magnago blinda il primo posto, superando 25-24 il Molteno in trasferta. Chiude il quadro il 27-22 del Merano sull’Eppan.

Gir.B: difficile togliere il primato al Teramo, che sconfigge 27-28 il Tavarnelle, mentre bisogna tener d’occhio il Romagna, che piega 19-17 il Modena.

Gir.C: termina 24-24 il match di cartello tra Gaeta e Noci, con il Benevento che dilaga 47-20 su un irrecuperabile Ragusa.

Risultati e tabellini:

Girone A

h 18:30 | Malo – Metallsider Mezzocorona 31-19 (p.t. 16-9)

Malo: Jurina, Marchioro 1, Bellini 2, Franzan 3, Marino 5, Cabrini, Berengan 2, Santinelli, De Vicari 4, Crosara, Iballi, Argentin 4, Pavlovic 4, Aragona 6. All: Fabrizio Ghedin

Metallsider Mezzocorona: Jachemet, Benigno, Boev 1, Rossi F. 2, Pedron 1, Varner, Amendolagine, Franceschini 1, Luchin, Corrà, Rossi N. 6, Tumbarello 5, Kovacic 3, Stocchetti. All: Luigi Agostini

Arbitri: Politano – Dalla Mora

h 19:00 | Alperia Merano – Eppan 27-22 (p.t. 12-13)

Alperia Meran: Raffl, Martinati, Radojkovic 2, Prantner 3, Glisic, Suhonjc 5, Brantsch, Weger 2, Rottensteiner 2, Stecher, Lukas Stricker, Starcevic 7, Stricker Laurin 3, Campestrini 3. All: Jurgen Prantner

Eppan: Bortolot, Pikalek, Vasquez 11, Pircher M. 3, Oberrauch 3, Singer 1, Andergassen 2, Pircher M. 2, Pircher A, Blaas, Lang, Unterhauser. All: Marcello Rizzi

Arbitri: Lorusso – Strippoli

h 20:00 | Molteno – Cassano Magnago 24-25 (p.t. 13-15)

Molteno: Redaelli M, Thiaw, Alonso 6, Galizia L. 3, Redaelli G, Riva, Ochoa 3, Marzocchini 3, Pirolo, Brambilla 6, Garroni, Panipucci, Dell’Orto, Mella G. 3. All: Gaspare Scalia

Cassano Magnago: Ilic, Scisci 4, Saitta 3, Fantinato 5, Milanovic 4, La Mendola 2 , Bassanese 1, Cenci 1, Possamai, Dorio 1, Decio 2, Bortoli 2, Calandrino, Nuoni. All: Davide Kolec

Arbitri: Campailla – Boncoraglio

La classifica aggiornata:

Cassano Magnago 18 pti, Alperia Merano 15, Eppan 9, Malo 8, Metallsider Mezzocorona 3, Molteno 1

Girone B

h 18:30 | Lions Teramo – E.Go Tavarnelle 27-18 (p.t. 15-7)

Lions Teramo: Di Marcello P, Di Giulio 3, Leodori 2, Barbuti 1, Di Marcello A, Toppi 3, Giampiero 4, Savini 3, Bellia, Pieragostino 5, Valeri 1, De Oliveira 5, Collevecchio, Di Marcello M. All: Marcello Fonti

E.Go Tavarnelle: Ciani, Vanni, Petrangeli 2, Vucci Simone 1, Provvedi 2, Bevanati 2, Talluri, Pesci 4, Varvarito 3, Vermigli 2, Corti 1, Lastrucci 1, Silei, Singh. All: Nedeijko Lalic

Arbitri: Fato – Guarini

h 20:00 | Pantarei Modena – Romagna 17-19 (p.t. 9-8)

Pantarei Modena: Barbieri 3, Bonacini, Boni 2, Bortolotti, Di Felice, Di Matteo G, Di Matteo N, Dondi 3, Jahollari, Mezzetti, Panettieri 5, Pieracci 4, Resci, Rolli. All: Francesco Sgarbi

Romagna: Folli F. 8, Minoccheri, Sami, Tassinari 2, Andalò 2, Dal Fiume, Golini, La Posta 1, Martelli, Chiarini 1, Bosi, Panetti, Boukhis, Rotaru 5. All: Domenico Tassinari

Arbitri: Bassan – Bernardelle

La classifica aggiornata:

Lions Teramo 16 pti, E.Go Tavarnelle 12, Terraquilia Carpi 10, Romagna 4, Pantarei Modena 4

Girone C

h 15:30 | Benevento – Andrea Licitra Crazy Reusia 47-20 (p.t. 25-7)

Benevento: De Cristofaro, Buonocore 9, Castiello 3, Chiumento 7, Sangiuolo A. 4, De Angeli 9, Galliano 1, Addazio, Orlando, Ciarrocchi 2, Iannotti 4, De Luca 1, Balogh 4, Petrychko 3. All: Giustino Ciullo

Crazy Reusia: Anzaldi, D’Alberti 10, Esposito, Firrito, Girasa 3, Licitra 2, Noto 2, Raniolo 3, Schermari, Donzella. All: Roberto Giuffrida

Arbitri: Anastasio – Zappaterreno

h 17:00 | Carburex Gaeta – Noci 24-24 (p.t. 13-10)

Carburex Gaeta: Amendolagine, Cienzo, Lombardi 4, Ponticella 4, Ciccolella D. 2, Lodato 3, Bono 8, Morello 2, Panzarini, Ciccolella A, Gallo, La Monica, Antonio 1, Pantanella. All: Salvatore Onelli

Noci: Corcione 2, De Finis, Di Giandomenico, Recchia 5, Cantore, Fasanelli, Fasano, Laera 6, Montalto 1, De Luca 1, Fasano, Labate, Notarangelo, Bobicic 9. All: Domenico Iaia

Arbitri: Dionisi – Maccarone

La classifica aggiornata:

Carburex Gaeta 15, Noci 14, Lombardi Service Alfaromeo Valentino Ferrara 8, Benevento 7, Crazt Reusia 2

Foto: FIGH

