Pallamano: avviato il training camp della Nazionale femminile, ora gli USA in amichevole

E’ iniziato quest’oggi il training camp della Nazionale italiana di pallamano femminile, che vede le ragazze allenate dal direttore tecnico Riccardo Trillini sul campo del Pala Palumbo di Salerno fino a domenica 18, preparando inoltre due amichevoli contro la compagine degli Stati Uniti giovedì 15 e sabato 17, sempre alle ore 19.

Nel gruppo, c’è attesa per il debutto del terzino mancino Eva Marie Schweitzer, classe 1998, mentre tra le “straniere” spiccano i nomi di Angela Cappellaro e Cristina Gheorghe. Più avanti, si aggregheranno sicuramente anche Laura Rotondo (da poco emigrata in Svizzera) ed Anika Niederwieser, protagonista dell’ultima giornata di Champions League, in vista del doppio confronto con la Slovacchia, valido per le qualificazioni agli Europei 2018.

Le convocate per il training camp del 14/17 marzo a Salerno:

1. Prünster Monika (1984 – PO – Jomi Salerno)

2. Ferrari Elisa (1993 – PO – Jomi Salerno)

3. Meneghin Barbara (1994 – PO – Mechanic System-Wurbs Oderzo)

4. Babbo Giada (1997 – AS – Indeco Conversano)

5. Napoletano Pina (1986 – AS – Jomi Salerno)

6. Casale Laura (1996 – AS – Jomi Salerno)

7. Losio Giulia (1997 – AD – Indeco Conversano)

8. Trombetta Rita (1996 – AD – Jomi Salerno)

9. Gheorghe Cristina (1986 – TD – Dunarea Braila \ ROU)

10. Schweitzer Eva Maria (1998 – TD – Hochpustertal)

11. Lauretti Matos Cyrielle (1996 – TS – Jomi Salerno)

12. Dalla Costa Ilaria (1995 – TS – Jomi Salerno)

13. Di Pietro Giorgia (1993 – TS – Indeco Conversano)

14. Landri Valentina (1992 – CE – Jomi Salerno)

15. Ganga Giusy (1989 – CE – Indeco Conversano)

16. Kere Georgette (1999 – PI – Casalgrande Padana)

17. Del Balzo Bianca (1996 – PI – Cassano Magnago)

18. Cappellaro Angela (1995 – PI – Skrim Kongsberg \ NOR)

Staff Tecnico

Riccardo Trillini (Direttore Tecnico)

Ernani Savini (vice-allenatore)

Sergio Palazzi (match analyst)

Fabrizio Tassinari (preparatore atletico)

Staff Medico

Vincenzo Masi (dottore)

Irene Munari (fisioterapista)

Delegato FIGH

Silvano Seca

Foto: FIGH

