Basket, Champions League 2018: tante vittorie in trasferta nei match di andata degli ottavi di finale

Pur senza squadre italiane qualificate, nella giornata odierna si è concluso il turno di andata degli ottavi di finale della Champions League di basket 2017-2018. Andiamo a vedere quali sono stati i verdetti espressi sui campi di tutta Europa, in attesa di valutare i risultati definitivi di settimana prossima che ci diranno quali otto squadre arriveranno a giocarsi il titolo.

Nella giornata di ieri, si sono disputati i primi quattro match. Il PAOK, in una sfida molto interessante sull’asse Grecia-Turchia, si è imposto 74-68 sul Pinar Karsiyaka, in una partita che è girata in maniera decisa nel terzo quarto. A poco è servita la rimonta degli ospiti nell’ultimo parziale, che ha fissato i 6 punti di scarto. Vittoria di misura ma importantissima in ottica ritorno per il Monaco, che si è imposto in Polonia in casa della Stelmet Zielona Gora con il punteggio di 84-82. La formazione transalpina, dunque, partirà con i favori del pronostico per andare a superare il turno ed entrare tra le migliori 8 della competizione.

Passando alle partite di oggi, molto aperta la sfida tra Neptunas Klaipeda e SIG Strasburg, che ha visto i padroni di casa imporsi con il punteggio di 73-68, con soli tre punti di scarto a dividere le due squadre. Nella seconda sfida di oggi, il Cez Mymburk ha quasi ipotecato il passaggio al prossimo turno andando a vincere 98-88 in casa dell’AEK di Atene, in netta difficoltà nella prima metà di gara, dove di fatto si è deciso il match. Ben 25 punti di margine, invece, per il Riesen di Ludwisburg: in trasferta sul campo dell’Ewe Olndeburg, netto successo per 88-63. Curioso come il Ludwisburg abbia ottenuto il miglior parziale solo nel primo e nel quarto quarto nonostante la larga vittoria.

Si annuncia molto interessante il ritorno tra Medi Bayreuth e Besiktas: nell’andata si sono imposti i primi con il punteggio di 81-76. Gli ospiti, in particolare, sono stati bravi a reagire nell’ultimo parziale, in cui hanno ridotto il differenziale a soli 5 punti, essenziale per il ritorno. Vittoria in trasferta anche per il Banvit, che in casa del Nanterre si è imposto con il punteggio di 74-66, ponendo delle solide basi per arrivare ai quarti di finale. Chiudiamo con il derby spagnolo tra Ucam Murcia e Iberostar Tenerife: successo 71-66 per il Tenerife, pesantissimo perché ottenuto lontano dalle mura amiche.

Settimana prossima il ritorno: di seguito tutti i risultati delle partite di andata.

JSF Nanterre – Bandırma Banvit 66 – 74 – Zielona Góra – Monaco 82 – 84 – PAOK Salonicco – Pınar Karşıyaka 74 – 68 – Murcia – Tenerife 66 – 71 – AEK Atene – ČEZ Nymburk 88 – 98 – Neptūnas Klaipėda – Strasburgo 73 – 68 – EWE Oldenburg – BSG Ludwigsburg 63 – 88 – Bayreuth – Beşiktaş 81 – 76 –













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI DI BASKET

Twitter: @Santo_Gianluca

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

gianluca.santo@oasport.it

Foto: championsleague.basketball