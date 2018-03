Orario Carolina Kostner, come vederla in tv nel libero dei Mondiali di Milano 2018: il minuto preciso in cui gareggerà

Carolina Kostner è pronta a scrivere un’altra pagina di storia. L’azzurra tornerà sul ghiaccio stasera, per il programma libero ai Mondiali di Milano 2018, in quella che potrebbe essere l’ultima gara della sua carriera. A 31 anni, Kostner va a caccia della settima medaglia iridata: il podio è ampiamente alla portata ma dopo il programma corto la campionessa italiana può sognare in grande, visto che si trova in testa alla classifica. Ma la russa Alina Zagitova, favoritissima per la vittoria, può rimontare.

Carolina Kostner si esibirà per ultima, alle ore 22.16. Conoscerà già i risultati delle sue avversarie ma non ci sarà molto spazio per i calcoli. Il programma libero dei Mondiali 2018, e quindi l’esibizione della Kostner, sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport + HD e su Eurosport HD, con la possibilità di assistere allo spettacolo del Forum anche in streaming, su Rai Play e Sky Go.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale del programma libero femminile dei Mondiali di Milano 2018.

Il programma

Venerdì 23 marzo

ore 22.16 Programma libero Carolina Kostner













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL PATTINAGGIO ARTISTICO

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo