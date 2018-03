Olimpiadi in Italia? Nasce l’associazione Torino 2026, il passo in avanti del comune. Giovanni Malagò: “L’intenzione c’è ma…”

Le Olimpiadi Invernali 2026 possono davvero sbarcare in Italia o almeno è quello che si auspica il Comune di Torino visto che ieri sono state avviate le procedure per la costituzione dell’associazione Torino 2026. Il sindaco Chiara Appendino (Movimento Cinque Stelle) ha dichiarato che questo ente servirà a verificare se l’evento olimpico potrà generare valore durevole per i territori coinvolti.

L’istituzione locale si è dunque portata avanti con il lavoro ma ricordiamo che a dovere presentare una candidatura al Cio sarà eventualmente il Coni. Giovanni Malagò lo ha ribadito per l’ennesima volta anche dopo aver saputo dell’atto compiuto all’ombra della Mole: “L’intenzione di candidare l’Italia c’è, ma servono certezze perché non espongo il mio Paese a figure e comportamenti sbagliati, proprio in virtù di quanto accaduto in passato. Gli enti locali sono disponibili, bene. Ma senza Governo dobbiamo stare fermi e zitti“.