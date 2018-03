Nuoto di fondo, Martina Grimaldi nella Hall of Fame: “Che emozione! Punto agli Europei 2018 a Glasgow”

Campionessa del Mondo nella 10 km a Roberval (Canada) nel 2010, oro iridato nella 25 km a Barcellona nel 2013, bronzo olimpico a Londra nel 2012 (10 km) e tre volte sul tetto d’Europa, Martina Grimaldi può fregiarsi di un altro riconoscimento nel nuoto di fondo. L’azzurra è entrata di diritto nella Hall of Fame della specialità, facendo parte del gotha delle acque libere.

“Sono emozionata, questo è un riconoscimento per la mia carriera e vale tanto“, ha dichiarato la bolognese, intervistata da il Giorno-Carlino-Nazione Sport. Guardando al futuro, la Grimaldi, nonostante l’anagrafe dica 29 anni, non vuole certo gettare la spugna: “Non mi sento ‘pensionata’. Però sono un’atleta che una parte di carriera già l’ha vissuta. Non sono più una debuttante. Vado avanti, senza fare troppi calcoli, anno per anno. La voglia di far bene c’è e non mi tiro indietro“, ha sottolineato la nuotatrice azzurra.

L’obiettivo, dunque, sono gli Europei ad agosto: “A Glasgow l’acqua è fredda, come piace a me. Vorrei togliermi la soddisfazione di prender parte ad una nuova rassegna europea. Poi la Scozia mi ispira. Ritorno di fiamma per la 10 km? Voglio provarci. Forse, andando avanti con gli anni, si è più tagliata per la maratona da 25 km. Ma parliamo della distanza olimpica. Come ho fatto recentemente ad Eilat (Israele), dove ho chiuso al quinto posto. Gli stimoli non mancano, voglio capire quanto valgo“.













