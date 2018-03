Nuoto di fondo, Coppa Len 2018: Ginevra Taddeucci seconda a Eilat! Andrea Manzi quarto

Italia in grande spolvero a Eilat (Israele) dove si è disputata la prima tappa della Coppa Len 2018 di nuoto di fondo. Ginevra Taddeucci, infatti, ha conquistato un ottimo secondo posto nella dieci chilometri con il tempo di 2h04:15.50 arrendendosi soltanto all’ungherese Nikolett Szilagyi (2h04:13.95), terza la russa Anastasiia Krapivina (2h04:15.60). Martina Grimaldi, invece, ha concluso in quinta posizione (2h04:21.40). Risultato estremamente positivo per la toscana classe 1997 che ha onorato la convocazione in azzurro nel migliore modo possibile.

Andrea Manzi si è dovuto accontentare della quarta piazza (1h51:28.50) nella gara vinta dal magiaro Kristof Rasovszky (1h50:54.65) davanti ai russi Kirill Abrosimov (1h50:56.10) e Evgenii Drattcev (1h51:02.65). Più indietro gli altri italiani: Simone Ruffini undicesimo (1h51:42.40), Federico Vanelli diciannovesimo (1h51:28.20).













(foto pagina Facebook FIN)