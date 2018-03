Niccolò Campriani: “Non ho più tirato dal trionfo di Rio. Olimpiadi Tokyo 2020? Discorso chiuso, ora lavoro al Cio”

Niccolò Campriani si è ormai ritirato dalle scene, dopo aver vinto due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Rio 2016 ha deciso di appendere la carabina al chiodo e a 30 anni si è chiamato fuori dai giochi. L’ingegnere fiorentino ora lavora nelle stanze del Cio a Losanna e lo sport sembra essere un lontano ricordo come ha dichiarato in un’intervista rilasciata a Il Tempo: “Ad oggi l’ultimo colpo che ho sparato è stato quello che mi ha portato al secondo oro a Rio in agosto, poi non ho toccato più la carabina. Non so esattamente il perché, non sentivo più le stesse motivazioni di prima, nonostante continuassi a vincere. Ma in realtà non ho mai smesso con lo sport. Adesso corro, cosa che non potevo fare quando gareggiavo per evitare uno sbilanciamento del mio assetto in gara. Mi mancano però le cose che ti fanno soffrire di più in gara, come in una finale olimpica“.

Il Campione Olimpico non sembra volere tornare sui suoi passi: “Quando seguo le Olimpiadi da vicino ho un senso di vuoto, ma credo che resisterò, anche se a volte la tentazione di tirare è fortissima. Per ora sto bene così, vorrei lavorare per gli atleti, metterli nelle migliori condizioni possibili nel post-carriera. Perché troppo spesso accade che chi decide di smettere si sente perso“. Niccolò Campriani chiude le porte alle Olimpiadi di Tokyo 2020: “Per quanto mi riguarda il discorso è chiuso e forse la notizia negativa per l’Italia è che mi sto veramente divertendo nel nuovo ruolo e dunque forse è arrivato il momento di fare altro e definire meglio quello che voglio fare da grande. Sono riuscito a cogliere un’opportunità presso il Cio, dove mi occupo proprio di un progetto di supporto agli atleti che stanno terminando o hanno terminato da poco la carriera, per favorirne l’inserimento nel mondo di tutti i giorni“.