NBA 2018: Houston vince e certifica il primo posto. Cadono Golden State e Toronto. LeBron trascina Cleveland

Sono nove le partite della notte NBA. Nona vittoria consecutiva e titolo di conference praticamente certo per gli Houston Rockets. Tutto molto facile per la squadra di coach Mike D’Antoni contro gli Atlanta Hawks, sconfitti 118-99 grazie soprattutto alla tripla doppia di James Harden, che mette a referto 18 punti, 15 assist e 10 rimbalzi. Oltre al “Barba” ci sono i 25 punti di Gerald Green, uscendo dalla panchina, e i 22 punti di Eric Gordon.

Houston ormai sicura del primo posto ad ovest, anche perchè i Golden State Warriors si trovano in una situazione davvero complicata e sono lontani oltre cinque vittorie dai Rockets. Steve Kerr deve fare a meno in questo momento di Steph Curry, Kevin Durant, Klay Thompson e Draymond Green. La normale conseguenza è la sconfitta casalinga contro gli Utah Jazz per 110-91. Per Utah ci sono 21 punti di Donovan Mitchell e la doppia doppia di Rudy Gobert (17 punti e 15 rimbalzi).

Successo fondamentale per i Jazz in chiave playoff, perchè rimangono all’ottavo posto e rispondono prontamente alla vittoria dei Los Angeles Clippers, capaci di espugnare il campo dei Toronto Raptors. La numero uno della Eastern Conference viene sconfitta 117-106, trafitta dai 26 punti di Lou Williams e dai 20 di Tobias Harris.

Cade Toronto e prova ad avvicinarsi Boston. I Celtics sono sempre senza Kyrie Irving, ma ci pensa Terry Rozier a non far rimpiangere l’ex Cleveland. Nel 104-93 in favore dei biancoverdi contro i Sacramento Kings, la dodicesima scelta del Draft 2015 è il migliore con 33 punti in 35 minuti di gioco.

Ennesima grande prestazione di LeBron James, che trascina al quinto successo consecutivo i Cleveland Cavaliers. Contro i Brooklyn Nets finisce 121-114 in favore dei vice campioni NBA in carica, con James che mette a referto 37 punti, 10 rimbalzi e 8 assist.

Restando sempre ad est gli Indiana Pacers festeggiano la matematica qualificazione ai playoff con il successo al supplementare contro i Miami Heat per 113-107 (Oladipo 23 punti). Indiana sempre in lotta con Philadelphia per avere il fattore campo al primo turno playoff (76ers ancora avanti), mentre Miami scivola all’ottavo posto, superata da Milwaukee. Decisiva la vittoria dei Bucks contro i San Antonio Spurs per 106-103 con la doppia doppia di Giannis Antetokounmpo con 25 punti e 10 rimbalzi.

I Portland Trail Blazers consolidano il loro terzo posto ad ovest, superando nello scontro diretto gli Oklahoma City Thunder per 108-105. Miglior marcatore del match CJ McCollum con 34 punti ed importanti anche i 24 punti di Damina Lillard, mentre ad OKC non bastano i 23 punti di Russell Westbrook.

Chiude il programma la sorprendente sconfitta casalinga degli Washington Wizards contro New York. I Knicks si impongono 101-97 con 19 punti di Trey Burke. Washington con questa sconfitta perde contatto da Philadelphia ed Indiana nella corsa al quarto posto ad est.

Questo il riepilogo dei risultati

Brooklyn Nets – Cleveland Cavaliers 114-121

Milwaukee Bucks – San Antonio Spurs 106-103

Indiana Pacers – Miami Heat 113-107 d.t.s.

Sacramento Kings – Boston Celtics 93-104

Toronto Raptors – Los Angeles Clippers 106-117

Washington Wizards – New York Knicks 97-101

Oklahoma City Thunder – Portland Trail Blazers 105-108

Houston Rockets – Atlanta Hawks 118-99

Golden State Warriors – Utah Jazz 91-110













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter