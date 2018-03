Inghilterra-Italia, probabili formazione. Torna Belotti con Insigne, Donnarumma tra i pali

L’Italia è pronta per affrontare l’Inghilterra nell’amichevole internazionale in programma martedì 27 marzo (ore 21.00) a Wembley. Nello storico impianto di Londra, gli azzurri vanno a caccia di una vittoria importante contro i padroni di casa dopo la scoppola rimediata contro l’Argentina. La nostra Nazionale, rimasta fuori dai Mondiali, cerca un pronto rilancio ma non sarà semplice. Il CT Gigi Di Biagio dovrebbe rivedere la formazione e operare diverso cambi rispetto a quanto visto contro l’Albiceleste.

Tra i pali dovrebbe infatti giocare Donnarumma al posto di Buffon, Italia in campo con il 4-3-3 per fronteggiare l’ambiziosa Inghilterra, possibile outsider durante la prossima rassegna iridata. Al centro della difesa spazio a Bonucci e Rugani (in ballottaggio con Ogbonna) mentre sulle fasce agiranno Zappacosta e Pellegrini. A centrocampo non dovrebbe agire il metodista Jorginho ma ci si affiderà a Parolo (qualche dubbio con Cristante), Gagliardini e Pellegrini per azionare il tridente offensivo. Torna Belotti motivato a segnare affiancato da Insigne e Candreva, out Immobile. Di seguito, le probabili formazioni di Italia-Inghilterra:

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Maguire, Stones, Rose; Dier, Henderson; Sterling, Alli, Lingard; Rashford

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Rugani, Spinazzola; Pellegrini, Gagliardini, Parolo; Candreva, Belotti, Insigne













(foto profilo Twitter Torino)