NBA 2018: Houston vince all’overtime, Belinelli ne fa 15. Charlotte esagera a Memphis

Una giornata senza verdetti, nonostante si siano svolte sette partite. Il calendario, pur nelle ultime giornate di stagione regolare, ha regalato all’NBA 2018 una serie di accoppiamenti che non hanno sciolto gli ultimi dubbi rimasti, in particolare nella corsa per i playoff a Ovest. Ma nonostante questo non è mancato lo spettacolo.

Sono serviti i cinque minuti del supplementare agli Houston Rockets per superare i Detroit Pistons. La formazione che guida la classifica dell’Ovest non ha avuto il solito supporto da James Harden, che si è fermato a 21 punti, pur con 8 rimbalzi e 5 assist. I Detroit Pistons, che sono ufficiosamente fuori dai playoff con il loro nono posto a Est, hanno iniziato meglio il match, reggendo l’urto nei due quarti centrali per poi tornare a guadagnare qualcosina nel finale. All’overtime, Houston ha realizzato 4 punti in più, chiudendo la contesa sul 100-96.

La gara più interessante dal punto di vista della classifica ha visto vincere gli Utah Jazz, che si sono imposti 119-112 sui Dallas Mavericks. Con questa vittoria, Utah ha rafforzato la propria ottava posizione a Ovest, l’ultima utile per accedere ai playoff, arrivando ad avere un paio di vittorie di vantaggio sui Denver Nuggets e i Los Angeles Clippers, che sono le prime inseguitrici. In particolare, Utah ha vinto 9 delle ultime 10 gare, uno sprint che al momento sta decidendo la corsa per la post season. Nel match di oggi, in cui i Jazz per gran parte hanno controllato, si segnalano 26 punti di Donovan Mitchell.

Tra le altre squadre da playoff, comoda vittoria per i Philadelphia 76ers 118-98 sugli Orlando Magic. Può sorridere anche Marco Belinelli, che ha messo a referto 15 punti in 23 minuti, confermando di aver trovato il suo posto all’interno delle rotazioni e degli schemi della squadra. Sempre per Phila, Ben Simmons ha sfiorato la tripla doppia con 6 punti, 11 rimbalzi e 10 assist, mentre Joel Embiid si è fermato a 17 punti e 9 rimbalzi in 20′. Ottima prestazione anche per Anthony Davis, che ha messo a referto 33 punti e 9 rimbalzi nel successo dei New Orleans Pelicans sui Los Angeles Lakers 128-125. Ai gialloviola non sono bastati 28 punti di Kentavious Caldwell-Pope e ben quattro giocatori oltre i 20 punti realizzati. I Pelicans, al momento, sono comodamente al quarto posto a Ovest e non dovrebbero avere problemi a strappare il pass per i playoff.

Punteggio singolare nel match tra Charlotte Hornets e Memphis Grizzlies, terminata 140-79. Già dal primo quarto, Charlotte ha preso oltre 20 lunghezze di vantaggio, realizzando quasi 40 punti nei primi 3 quarti, che hanno chiuso il discorso per la vittoria indicando la via per il largo successo che poi si è concretizzato. 46 punti per Kemba Walker, il migliore dell’intera giornata dal punto di vista realizzativo, pur in un match che aveva ben poco da dire: se Memphis è già ampiamente fuori dai playoff, Charlotte avrebbe bisogno di un autentico miracolo per provare a sperare nell’ottavo posto ad Est. Nell’ultimo match, vittoria dalla relativa importanza dei Sacramento Kings sugli Atlanta Hawks con il punteggio di 105-90.

I risultati di giovedì 22 marzo

Memphis Grizzlies – Charlotte Hornets 79-140

Philadelphia 76ers – Orlando Magic 118-98

Detroit Pistons – Houston Rockets 96-100 dts

Los Angeles Lakers – New Orleans Pelicans 125-128

Utah Jazz – Dallas Mavericks 119-112

Atlanta Hawks – Sacramento Kings 90-105













