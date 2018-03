NBA 2018: Houston ferma la striscia di Portland, altra sconfitta per i Clippers

Una notte intensa, con 7 partite disputate. I playoff si avvicinano ma ancora si attendono gli ultimi verdetti della stagione regolare, che però oggi potrebbe aver indirizzato il discorso qualificazione alla fase più calda della stagione NBA 2018. Non erano certo obbligati a vincere gli Houston Rockets, già abbondantemente primi a Ovest con una percentuale di vittorie superiore all’80%. Nella notte, però, 42 punti di James Harden per il successo 115-111 sui Portland Trail Blazers, che hanno interrotto una striscia da 13 partite consecutive vinte. Al Moda Center di Portland è andata in scena una sfida equilibrata, che si è risolta solo nel finale: dal 104-102, Harden ha messo a segno due triple e ha servito un assist nel giro di pochi istanti, decidendo le sorti della partita. Portland, in ogni caso, dovrebbe passare come terza.

Meno punti fatti, ma la sostanza non cambia. In una sfida meno impegnativa, i Toronto Raptors hanno praticamente sigillato la prima posizione nella Eastern Conference andando a vincere in casa degli Orlando Magic, nelle retrovie della classifica. Kyle Lowry con 25 punti è stato il più attivo tra i giocatori della franchigia canadese, pur senza brillare in una partita rimontata e vinta nel quarto periodo, complici anche degli avversari che nei 12′ decisivi hanno messo a referto soli 10 punti. È servita una tripla a meno di 2” dal termine ai Boston Celtics per sconfiggere gli Oklahoma City Thunder: Marcus Morris ha firmato il 100-99 con 1”8 sul cronometro da giocare, fissando il risultato del match al TD Garden. Oltre il già citato Morris con 21, buona partita anche di Jayson Tatum, autore di 23 punti. Per OKC, il solito Russell Westbrook a segno con 27 punti, 8 rimbalzi e 7 assist.

Ai fini delle classifiche, vittoria importante per i Minnesota Timberwolves, ma soprattutto sconfitta amara per i Los Angeles Clippers. Karl-Anthony Towns (30 punti e 10 rimbalzi) e compagni hanno praticamente dominato il match dal secondo quarto in avanti, facendo una netta differenza per andare a imporsi 123-109. I Clippers, con questa sconfitta (la quarta consecutiva) potrebbero aver abbandonato in maniera quasi definitiva l’obiettivo dei playoff, con 2 vittorie e mezza da recuperare agli Utah Jazz. E gli stessi Jazz, questa notte hanno perso contro gli Atlanta Hawks, mantenendo aperta una porta sia ai Clippers che ai Denver Nuggets, ancora in corsa per la post season. Per Atlanta, 21esima vittoria stagionale, maturata con il punteggio di 99-94 e la bellezza di 41 punti per Dennis Schroder.

Non ha raggiunto i 40 punti ma ci è andato vicino Anthony Davis, autore di un’ultima parte di stagione straordinaria. Il lungo dei New Orleans Pelicans ha messo a referto 37 punti nel successo 115-105 sui Dallas Mavericks, che potrebbe addirittura consegnare loro la possibilità di attaccare il quarto posto in classifica ad Ovest di Oklahoma, un risultato importante e che sottolineerebbe l’ottima regular season. Nell’ultimo match di giornata, i Detroit Pistons si sono imposti sui Phoenix Suns 115-88, in una sfida che aveva poco da dire tra due squadre di fatto già escluse dai playoff.

I risultati di martedì 20 marzo

Toronto Raptors – Orlando Magic 93-86

Oklahoma City Thunder – Boston Celtics 99-100

Los Angeles Clippers – Minnesota Timberwolves 109-123

Dallas Mavericks – New Orleans Pelicans 105-115

Atlanta Hawks – Utah Jazz 99-94

Detroit Pistons – Phoenix Suns 115-88

Houston Rockets – Portland Trail Blazers 115-111













