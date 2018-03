Motomondiale, GP Qatar 2018: programma, orari e tv del fine settimana a Losail. Il programma completo delle tre classi

Torna il Motomondiale e lo fa, come ormai è consuetudine, con il Gran Premio del Qatar a Losail. La prima gara della nuova stagione sarà di scena in mezzo al deserto e sotto la luce dei riflettori e ci permetterà di farci una prima idea sui rapporti di valore, sui favoriti, oppure su chi parte leggermente più indietro, nelle tre classi. Marc Marquez rimetterà in palio il suo titolo (il quarto nei cinque anni in questa categoria per lo spagnolo) mentre nelle altre due classi avremo un nuovo campione del mondo, dato che il nostro Franco Morbidelli è salito in MotoGP e lo spagnolo Joan Mir è sbarcato nella categoria mediana. Il programma di MotoGP, Moto2 e Moto3 sarà, come sempre, decisamente fitto e, per questo motivo, ve lo proponiamo in maniera completa per conoscere appuntamenti, orari, e come seguire in tv ed in streaming la prima tappa del Mondiale 2018.

PROGRAMMA COMPLETO GP QATAR 2018

La programmazione di SKY Sport MotoGPHD (canale 208)

Venerdi 16 marzo

ore 11.00-11.40, Moto3, Prove libere 1, diretta (anche su Sky Sport2)

ore 11.55-12.40, Moto2, Prove libere 1, diretta (anche su Sky Sport2)

ore 12.55-13.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta (anche su Sky Sport2)

ore 15.10-15.50, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 16.05-16.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

ore 17.05-17.50, MotoGP, Prove libere 2, diretta (anche su Sky Sport2)

Sabato 17 marzo

ore 11.00-11.40, Moto3, Prove libere 3, diretta (anche su Sky Sport2)

ore 11.55-12.40, Moto2, Prove libere 3, diretta (anche su Sky Sport2)

ore 12.55-13.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta (anche su Sky Sport2)

ore 14.35-15.15, Moto3, Qualifiche, diretta (anche su Sky Sport2)

ore 15.30-16.15, Moto2, Qualifiche, diretta (anche su Sky Sport2)

ore 16.30-17.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta (anche su Sky Sport2)

ore 17.10-17.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta (anche su Sky Sport2)

ore 17.35-17.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta (anche su Sky Sport2)

Domenica 18 marzo

ore 11.40-12.00, Moto3, Warm Up, diretta

ore 12.10-12.30, Moto2, Warm Up, diretta

ore 12.40-13.00, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 14.00, Moto3, Gara, diretta (anche su Sky Sport2)

ore 15.20, Moto2, Gara, diretta (anche su Sky Sport2)

ore 17.00, MotoGP, Gara, diretta (anche su Sky Sport2)

La programmazione di TV8 (canale 121 di Sky e canale 8 del digitale terrestre)

Sabato 17 marzo

ore 19.00 Qualifiche MotoGP, sintesi

Domenica 18 marzo

ore 18.00, Moto3, Gara, differita

ore 19.15, Moto2, Gara, differita

ore 21.00, MotoGP, Gara, differita

IN TV – Il Gran Premio del Qatar, e tutto il Motomondiale 2018, saranno trasmessi in diretta ed in esclusiva da Sky Sport MotoGP HD (canale 208) con differite in chiaro su TV8. Sarà possibile seguire gli eventi anche in streaming, tramite SkyGo (per i soli abbonati a Sky) per non perdersi nemmeno un evento per mezzo di smartphone, tablet o pc. OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno del Motomondiale, minuto per minuto.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI