Motomondiale 2018, GP Qatar: programma, orari e tv delle gare delle tre classi. Il palinsesto completo

Primo appuntamento del Motomondiale 2018. Sotto i riflettori del circuito di Losail va in scena il GP del Qatar. In MotoGP è caccia a Marc Marquez ma Andrea Dovizioso sembra avere le carte in regola per cominciare la stagione così come l’aveva terminata. Difficile, però, indicare un unico favorito, perché in tanti ambiscono a vincere: Valentino Rossi e Maverick Viñales sperano di risolvere i problemi della Yamaha, Jorge Lorenzo vuole finalmente la prima vittoria con la Ducati. Occhio, poi, alla sorpresa Johann Zarco. Italia che ha ottime chance anche in Moto2 e Moto3.

Le gare delle tre classi del GP del Qatar 2018 sono in programma domenica 18 marzo. Si comincerà alle 14 con la Moto3, si proseguirà alle 15.20 con la Moto2 e si chiuderà in bellezza con la MotoGP alle 17.00. Tutta la giornata, warm-up compresi, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport MotoGP HD,con la possibilità dello streaming su Sky Go. Differita su TV8 dalle ore 20.00.

Il programma

Domenica 18 marzo

11.40-12.00 Moto3 – Warm Up

12.10-12.30 Moto2 – Warm Up

12.40-13.00 MotoGP – Warm Up

14.00 Moto3 – Gara

15.20 Moto2 – Gara

17.00 MotoGP – Gara













