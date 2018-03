Motomondiale 2018, GP Qatar 2018: programma, orari e tv delle qualifiche delle tre classi. Il calendario del sabato di Losail

Sabato 17 marzo si svolgeranno le qualifiche del GP del Qatar 2018, prima prova del Motomondiale 2018. I piloti andranno a caccia della pole position, si definiscono le griglie di partenza delle tre classi. Sul circuito di Losail si incomincia a fare sul serio, l’appuntamento è imperdibile e nessuno vuole sbagliare per poter incominciare con il piede giusto una stagione lunga e che si preannuncia molto competitiva.

Nella MotoGP saranno i soliti noti a darsi battaglia per conquistare la prima casella e scattare davanti a tutti. Andrea Dovizioso ha dato ottimi segnali in sella alla Ducati, Marc Marquez è sempre in agguato con la Honda, Valentino Rossi proverà il colpaccio al pari del compagno Maverick Vinales, si attendono risposte anche da Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa non va mai sottovalutato. Nelle cilindrate più piccole c’è attesa per vedere quali saranno i valori in campo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle qualifiche del GP del Qatar 2018, prova del Motomondiale 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Prevista una sintesi in seconda serata su TV8. Gli orari sono italiani (in Qatar sono avanti due ore rispetto a noi).

SABATO 17 MARZO:

11.00-11.40 Moto3 – Prove libere 3

11.55-12.40 Moto2 – Prove libere 3

12.55-13.50 MotoGP – Prove libere 3

14.35-15.15 Moto3 – Qualifiche

15.30-16.15 Moto2 – Qualifiche

16.30-17.00 MotoGP – Prove libere 4

17.10-17.25 MotoGP – Qualifica 1

17.35-17.50 MotoGP – Qualifica 2















(foto Valerio Origo)