MotoGP, Valentino Rossi insoddisfatto dopo le qualifiche: “Non sono contento della moto, ma posso recuperare”

Ottavo al termine delle qualifiche del GP del Qatar, primo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP, Valentino Rossi analizza criticamente la propria prestazione: “Non mi sentivo a mio agio sulla Yamaha. Abbiamo sofferto molto le condizioni incontrate in pista e non sono riuscito ad essere veloce come i miei avversari. Non sono soddisfatto del feeling con la mia M1 e domani nel warm-up proveremo qualcosa di diverso per cambiare l’assetto”, le parole del campione di Tavullia, intervistato da Sky Sport.

Valentino non si dà però per vinto, motivato a dare il 100% nella corsa domenicale: “Parto indietro ma qui è possibile superare per cui avendo ritmo posso anche recuperare. Vedremo domani”.













Foto: Valerio Origo