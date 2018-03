MotoGP, Test Qatar 2018 – Andrea Iannone: “Il miglior tempo non mi fa illudere, c’è ancora molto da lavorare”

La Suzuki sta iniziando questa stagione 2018 con segnali davvero incoraggianti che oggi, nella seconda giornata dei test di Losail per la MotoGP, hanno portato, addirittura, Andrea Iannone davanti a tutti. Un risultato di prestigio per il pilota di Vasto che ha assoluto bisogno di conferme e fiducia in vista di un campionato quanto mai importante per il suo futuro. Tuttavia, l’ex ducatista, non si fa prendere da facili entusiasmi, e rimane con i piedi ben saldi al terreno. “Ormai ho una certa età e so quando è il caso, o meno, di esaltasi – spiega a il.Motorsport.com – Non voglio prendere in giro nessuno, aver fatto il record oggi non conta assolutamente niente, è molto più importante capire cosa accadrà domani e nel weekend di gara”.

Le sensazioni con la nuova moto, comunque, possono far ben sperare. “Sono tranquillo perché al momento riesco a guidare piuttosto bene, specie nel giro secco. Passando al passo gara, invece, soffriamo ancora un po’ troppo, proprio come nel 2017. La moto accusa in maniera eccessiva il calo della gomma e diventa nervosa e più difficile da guidare, specie sull’anteriore. Per questo, e non solo, dobbiamo lavorare ancora parecchio su diversi aspetti. Nel complesso, tuttavia, sono contento della velocità, meno di altre cose. Per esempio in rettilineo facciamo fatica a superare, essendo lenti. In vista dell’esordio stagionale dobbiamo migliorare”.

Rispetto ai rivali la differenza la fanno i dettagli. “Non mi esalto perché penso che si debbano ancora migliorare alcuni aspetti, nella simulazione di gara non sono andato come speravo dato che la Ducati di Dovizioso è abbastanza davanti. La moto deve essere un po’ più facile da guidare e costante, con un passo più veloce. Invece i tempi con gomme nuove sono stati positivi, poi con il pieno di benzina chiaramente diventa più difficile gestire la situazione, soprattutto nei primi giri”.

Foto: Lorenzo Di Cola