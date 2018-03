MotoGP oggi (domenica 18 marzo), GP Qatar 2018: orario d’inizio e come vedere la gara in tv. Il programma e gli aggiornamenti in tempo reale

Oggi domenica 18 marzo si disputano le gare del GP del Qatar 2018, prima prova del Mondiale MotoGP 2018. Inizia finalmente la stagione, si accendono i motori sul circuito di Losail, le tre classi sono pronte per regalarci un grande spettacolo, la battaglia entra nel vivo e si fa subito sul serio. Dopo le prove libere del venerdì e le qualifiche di ieri, è arrivato il grande giorno delle gare: il corpo a corpo tra i piloti offrirà grandi emozioni a tutti gli appassionati delle due reti, pronti per parteggiare per i propri idoli.

Andrea Dovizioso sulla Ducati sembra averne un po’ di più degli altri e dovrebbe lottare con Marc Marquez riproponendo il duello della passata stagione. Valentino Rossi vuole dare un ruggito per tornare a fare la differenza. Ci proveranno anche gli altri big Jorge Lorenzo, Maverick Vinales e Dani Pedrosa. Alle ore 17.00 riflettori accesi sulla MotoGP: si gareggia sotto le luci del Qatar, divertimento assicurato in una gara che si preannuncia molto equilibrata e chiusa. Prima spazio alla Moto3 e alla Moto2.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP del Qatar 2018, prima prova del Mondiale MotoGP 2018. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. DIfferita su TV8 dalle ore 20.00. Gli orari sono italiani (in Qatar sono avanti due ore rispetto a noi).

DOMENICA 18 MARZO:

11.40-12.00 Moto3 – Warm Up

12.10-12.30 Moto2 – Warm Up

12.40-13.00 MotoGP – Warm Up

14.00 Moto3 – Gara

15.20 Moto2 – Gara

17.00 MotoGP – Gara













FOTOCATTAGNI