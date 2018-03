MotoGP, Mondiale 2018: la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Tutti i piloti e le squadre al via

Il countdown verso l’inizio del Mondiale 2018 di MotoGP prosegue. Ormai manca davvero pochissimo: in questo weekend è in programma il primo Gran Premio di una stagione lunga 19 gare. Il campionato si aprirà come di consueto in Qatar, sotto i riflettori del circuito di Losail. Dopo i test pre-stagionali sarà la prima occasione per vedere finalmente all’opera in gara le nuove moto ma soprattutto i piloti.

Tutto invariato nei top team: Marc Marquez e Dani Pedrosa in Honda, Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo in Ducati, Valentino Rossi e Maverick Viñales in Yamaha. Pochi i cambi rispetto alla scorsa stagione, con l’arrivo di cinque debuttanti: tra questi anche Franco Morbidelli, campione del Mondo in carica della Moto2, andato a rinfoltire la truppa italiana che comprende sempre Andrea Iannone e Danilo Petrucci.

Tutti i piloti e le squadre al via del Mondiale MotoGP 2018

Nº Pilota Squadra Moto 4 Andrea Dovizioso Ducati Team Ducati Desmosedici 5 Johann Zarco Monster Yamaha Tech 3 Yamaha YZR-M1 9 Danilo Petrucci Alma Pramac Racing Ducati Desmosedici 10 Xavier Siméon Reale Avintia Racing Ducati Desmosedici 12 Thomas Lüthi EG 0,0 Marc VDS Honda RC213V 17 Karel Abraham Ángel Nieto Team Ducati Desmosedici 19 Álvaro Bautista Ángel Nieto Team Ducati Desmosedici 21 Franco Morbidelli EG 0,0 Marc VDS Honda RC213V 25 Maverick Viñales Movistar Yamaha Yamaha YZR-M1 26 Dani Pedrosa Repsol Honda Honda RC213V 29 Andrea Iannone Suzuki Ecstar Suzuki GSX-RR 30 Takaaki Nakagami LCR Honda Idemitsu Honda RC213V 35 Cal Crutchlow LCR Honda Castrol Honda RC213V 38 Bradley Smith Red Bull KTM Factory Racing KTM RC16 41 Aleix Espargaró Aprilia Racing Team Gresini Aprilia RS-GP 42 Álex Rins Suzuki Ecstar Suzuki GSX-RR 43 Jack Miller Alma Pramac Racing Ducati Desmosedici 44 Pol Espargaró Red Bull KTM Factory Racing KTM RC16 45 Scott Redding Aprilia Racing Team Gresini Aprilia RS-GP 46 Valentino Rossi Movistar Yamaha Yamaha YZR-M1 53 Esteve Rabat Reale Avintia Racing Ducati Desmosedici 55 Hafizh Syahrin Monster Yamaha Tech 3 Yamaha YZR-M1 93 Marc Márquez Repsol Honda Honda RC213V 99 Jorge Lorenzo Ducati Team Ducati Desmosedici













CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo