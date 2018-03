MotoGP, GP Qatar 2018 – Valentino Rossi: “Sono contento, con questa moto mi sento meglio. Dovizioso e Marquez più forti ma…”

Valentino Rossi ha confermato di essere in grande forma fisica e il terzo posto ottenuto nel GP del Qatar testimonia quanto il rinnovo del contratto firmato in settimana sia legittimo. Il Dottore è stato assoluto protagonista sul circuito di Losail, ha tenuto il passo di Dovizioso e Marquez riuscendo poi a chiudere in terza posizione. Queste le dichiarazioni che il centauro di Tavullia ha rilasciato al termine della gara, prima di salire sul podio: “Sono molto contento. Mi aspettavo di più rispetto all’anno scorso, con questa moto mi sento meglio. So che Marquez e Dovizioso hanno qualcosa in più, quando Dovizioso è tornato in testa ho alzato il ritmo perché sapevo che dovevo rimanere lì per salire sul podio. Grazie a tutti“.













FOTOCATTAGNI