MotoGP, GP Qatar 2018 – Valentino Rossi, l’anima della Yamaha: a 39 anni stritola Vinales, guarirà i problemi della moto?

Valentino Rossi è ancora l’anima della Yamaha: a 39 anni il Dottore tiene le redini della casa dei tre diapason che dipende quasi esclusivamente da lui in pista. Il Mondiale MotoGP è iniziato nel migliore dei modi per il centauro di Tavullia che ha conquistato una preziosa terza piazza al termine di una gara ben condotta in cui ha duellato anche con Marc Marquez e Andrea Dovizioso, in questo momento più forti e dotati di un mezzo decisamente più prestazionale. Il nove volte Campione del Mondo, infatti, si è trasformato in un animale da gara e ha cercato di fare la differenza con la propria classe ma è evidente che la moto non è ai massimi livelli e manifesta ancora dei problemi: non è ai minimi storici come lo scorso anno ma qualcosa non funziona.

L’estro e la bravura di Valentino Rossi hanno permesso di limitare i danni ma il lavoro da fare a Iwata è davvero tanto. La Yamaha deve fare necessariamente un ulteriore step in avanti se vuole provare a lottare per il Mondiale contro Honda e Ducati e questo lavoro dipende esclusivamente dal fenomeno che con questa scuderia ha vinto quattro titoli iridati: sono le sensazioni, le valutazioni e i test fatti dal Dottore che devono permettere a ingegneri e meccanici di migliorare il mezzo in vista dei prossimi appuntamenti. La Yamaha dipende ancora una volta dal suo uomo simbolo, dal volto principe del motociclismo, da colui che ha firmato un rinnovo di contratto per altri due anni e che chiuderà la sua carriera con questo team a quasi 42 anni: c’è bisogno di un highlander per permettere al gruppo di rialzare la testa.

Maverick Vinales non sembra attraversare un buon momento e il suo feeling con la Yamaha non è dei migliori. I test di inizio stagione non avevano dato buone risposte, il sesto posto ottenuto in Qatar non è certamente un buon indizio visto il risultato ottenuto dal compagno. Il giovane spagnolo, che lo scorso anno si era imposto a Losail, fatica nello sviluppare la moto e ha assolutamente bisogno dei consigli e dell’esperienza di Valentino Rossi: ieri è uscito con le ossa rotta del deserto e sembra molto difficile che nelle prossime settimane si faccia carico dello sviluppo della moto ottenendo dei risultati. Servirà il Dottore con il suo bisturi per far guarire completamente questa Yamaha, a 39 anni è ancora lui il medico migliore in circolazione.













FOTOCATTAGNI