MotoGP, GP Qatar 2018 – Valentino Rossi: “Il passo non è male, ma il problema è sempre all’anteriore”

Valentino Rossi non butta via la prima giornata di prove libere del GP del Qatar. Il Dottore ha chiuso la FP2 in nona posizione ma il risultato va letto diversamente, come da lui stesso ammesso. “Al pomeriggio ho girato con gomma usata“, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport. “Il passo non è affatto male. Ho fatto un buon tempo, siamo in sette, otto in pochi decimi“.

La M1 continua a litigare con la gomma davanti. “Il problema è l’anteriore. Ancora dobbiamo scegliere quale gomma usare. Abbiamo da migliorare“. Il piazzamento è stato migliore al mattino, ma Rossi preferisce le condizioni del pomeriggio. “Io sinceramente mi trovo meglio la sera, perché è più fresco e riesco ad essere più veloce, a soffrire meno davanti. Questo è importante perché la gara sarà di sera“.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lorenzo Di Cola