MotoGP, GP Qatar 2018 – Soddisfatto Marc Marquez: “È la prima gara, va bene così. Dovizioso difficile da battere oggi”

Marc Marquez sorride al termine del GP del Qatar. Lo spagnolo è stato battuto in volata da Andrea Dovizioso ma è comunque soddisfatto del risultato raggiunto. “La prima gara è sempre particolare. Era una pista sfavorevole ma ho chiuso sul podio. Era il primo obiettivo di oggi, per cui va bene così“, ha esordito MM93 ai microfoni di Sky Sport. “Ci ho provato, ho dato il 100% ma Dovizioso oggi era difficile da battere. Sapevo che mi avrebbe comunque risorpassato sul rettilineo finale ma dovevo provarci“.

Marquez ha ammesso di aver “marcato” Dovizioso. “Sono rimasto in scia a Zarco perché aspettavo di vedere il ‘rosso’. Sapevo che Dovi aveva il passo migliore di tutti, quindi quando ho visto che aveva superato Zarco mi sono detto ‘devo stargli dietro’. Ho staccato fortissimo in curva-1 ed è andata bene. Dovevo per forza rischiare, altrimenti avrei concluso al sesto o settimo posto. Alla fine ha vinto lui, ma prima o poi lo batterò“, ha poi scherzato Marquez. Un secondo posto che arriva al termine di un weekend comunque difficile. “Nei test abbiamo sofferto molto qui e anche questo fine settimana era cominciato in maniera difficile. Poi siamo migliorati. Oggi ho guidato al limite, sia con l’anteriore che con il posteriore“.

Sul Mondiale poi, Marquez non esclude gli altri dalla lotta. “È presto per dirlo. Le Yamaha comunque vanno forte. Oggi Zarco è finito dietro perché ha rovinato i pneumatici ma Rossi era lì. Anche Viñales ha rimontato. Saranno anche loro in lotta“.













