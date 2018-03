MotoGP, GP Qatar 2018: risultato e classifica warm-up. Marc Marquez in vetta, Dovizioso lo marca stretto, Valentino Rossi insegue

Marc Marquez è il più veloce nel warm-up del GP del Qatar 2018, primo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo della Honda, in un turno sotto il sole cocente, ha siglato il tempo di 1’55″201 con 111 millesimi di vantaggio sulla Ducati di Andrea Dovizioso.

Lo spagnolo ha girato con la coppia di gomme hard/media impressionando per la consistenza sul passo dell’1’55” basso. Diverso il lavoro del forlivese che con una media, sull’avantreno, ed una soft, sul posteriore, si è costantemente migliorato portandosi molto vicino al suo rivale. Potremmo assistere ad un confronto tra loro anche in vista della gara che scatterà alle 17.00?

Di sicuro saranno tanti i pretendenti. In primis Danilo Petrucci che, sulla Ducati Pramat, si è classificato terzo in quest’ultimo turno di prove a 163 millesimi dal Cabronçito, adottando la stessa strategia di gomme del “Dovi”, mentre Daniel Pedrosa, proprio sul finire della sessione, si è portato in quarta piazza a 182 millesimi dal teammate.

In sesta e settima posizione, invece, le Yamaha del poleman Johann Zarco (1’55″612) e di Valentino Rossi (1’55″648), in pista anche loro con una soluzione con media davanti e soft dietro inanellando giri molto interessanti sull’1’55″6. Più in difficoltà, invece, Jorge Lorenzo (14°) e Maverick Vinales (18°), lontani dal feeling ideale con la GP18 e la M1 ma vedremo se, con temperature più basse, riusciranno a venir fuori.

In chiave italiana, da segnalare il buon quinto tempo di Andrea Iannone, in sella alla Suzuki, con 244 millesimi di ritardo dalla vetta, mentre Franco Morbidelli (Honda) ha chiuso 21°.

CLASSIFICA WARM-UP – MOTOGP – GP QATAR 2018

POS # RIDER GAP 1 93 M. MARQUEZ 1:55.201 2 4 A. DOVIZIOSO +0.111 3 9 D. PETRUCCI +0.163 4 26 D. PEDROSA +0.182 5 29 A. IANNONE +0.244 6 5 J. ZARCO +0.411 7 46 V. ROSSI +0.447 8 35 C. CRUTCHLOW +0.590 9 41 A. ESPARGARO +0.657 10 42 A. RINS +0.684













Foto: Valerio Origo