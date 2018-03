MotoGP, GP Qatar 2018: risultato e classifica qualifiche. Pole position di un super Zarco, Marquez secondo, Dovizioso quinto. Valentino Rossi chiude ottavo

Le prime qualifiche del Mondiale 2018 di MotoGP, sul tracciato di Losail (Qatar), sorridono al francese della Yamaha Tech3 Johann Zarco (1’53″680), autore del nuovo primato della pista sul giro secco. Dimostrazione di forza incredibile che avvalora ancora di più la tesi che anche il transalpino potrà essere della partita per la vittoria del GP di domani.

In seconda posizione un ottimo Marc Marquez che, su un circuito mai troppo amato, ottiene il secondo tempo a 202 millesimi dallo scatenato Zarco, promettendo grandi cose per la corsa domenica, avendo messo in evidenza un notevole passo con le dure. Terza la prima Ducati, quella di Danilo Petrucci (Team Pramac), a 207 millesimi dalla vetta. Per lui la soddisfazione della prima fila.

Al di sotto delle aspettative Andrea Dovizioso (Ducati). Dopo aver fatto segnare il miglior tempo nel primo tentativo, il forlivese non è riuscito a migliorarsi finendo quinto a 394 millesimi dal leader, scavalcato anche dalla LCR Honda di Cal Crutchlow. Tuttavia, in ottica gara, il “Dovi” può essere fiducioso.

Per quanto concerne invece Valentino Rossi, fresco di rinnovo contrattuale con la Yamaha, non è andato oltre l’ottavo crono a 709 millesimi dal compagno di marca, mai del tutto in confidenza con la M1. Le difficoltà della moto di Iwata sono state confermate anche da Maverick Vinales, costretto alla Q1, e 12° al termine. Nona piazza invece per Jorge Lorenzo non ancora al top con la GP18, distante 751 millesimi dal best time. In chiave italiana, 11° posto per Andrea Iannone sulla Suzuki e 14° posto per Franco Morbidelli sulla Honda.

ORDINE DEI TEMPI – QUALIFICHE MOTOGP – GP QATAR 2018

OS # RIDER GAP 1 5 J. ZARCO 1:53.680 2 93 M. MARQUEZ +0.202 3 9 D. PETRUCCI +0.207 4 35 C. CRUTCHLOW +0.392 5 4 A. DOVIZIOSO +0.394 6 42 A. RINS +0.659 7 26 D. PEDROSA +0.688 8 46 V. ROSSI +0.709 9 99 J. LORENZO +0.751 10 43 J. MILLER +0.769













Foto: Valerio Origo