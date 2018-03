MotoGP, GP Qatar 2018: programma, orari e tv del fine settimana a Losail. Il calendario completo

Finalmente ci siamo, scatta il Mondiale MotoGP 2018! Dopo una lunga attesa i campioni della classe regina tornano a fare sul serio e, come consuetudine, saranno di scena a Losail, in notturna, per il Gran Premio del Qatar. Lo spettacolo sarà assicurato, con il campione del mondo Marc Marquez che rimetterà in palio il suo titolo dagli attacchi delle Ducati di Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo e delle Yamaha di Maverick Vinales, Valentino Rossi e, non dimentichiamolo, anche di Johann Zarco. Grande curiosità anche per gli altri italiani. Andrea Iannone sarà in grado di riportare in alto la Suzuki? Danilo Petrucci continuerà ad albergare nei piani alti della classifica? Il rookie Franco Morbidelli sarà protagonista sin da subito? Il deserto del Qatar con il fascino dei riflettori, farà da scenario ideale per il via di una stagione che si annuncia quanto mai livellata e combattuta. I test pre-stagionali hanno messo in mostra un possibile duello Honda-Ducati, con la Yamaha a rincorrere. Vedremo, sin dalle prime prove libere di venerdì, se queste previsioni saranno rispettate. Di seguito il programma completo del fine settimana di Losail con tutti gli orari della MotoGP e come seguire gli appuntamenti in tv.

PROGRAMMA GP QATAR 2018

Giovedì 15 marzo

ore 15.00 conferenza stampa piloti

Venerdì 16 marzo

ore 12.45-13.30 Prove libere1

ore 17.05-17.50 Prove libere 2

Sabato 17 marzo

ore 12.35-13.20 Prove libere 3

ore 16.40-17.10 Prove libere 4

ore 17.20-17.35 Qualifiche 1

ore 17.45-18.00 Qualifiche 2

Domenica 18 marzo

ore 14.40-13.00 Warm-Up

ore 17.00 GARA MOTOGP

IN TV – Tutto il Mondiale MotoGP sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva da Sky sul canale Sky MotoGP HD (canale 208). In chiaro sarà possibile seguire il GP del Qatar anche su TV8 (canale 121 del pacchetto di Sky e 8 del digitale terrestre). Sarà possibile vedere una sintesi delle qualifiche sabato 17 sera alle 21.15, mentre domenica 18 la replica delle gara sarà visibile alle ore 23.00.

OASport – Il nostro sito vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni evento della stagione, dalle prove libere, alle qualifiche fino, ovviamente, alle gare, per non perdervi nemmeno un secondo di questo spettacolare Mondiale MotoGP 2018.

