MotoGP, GP Qatar 2018 – Marc Marquez: “Mi sento più forte di un anno fa, ma ci sarà grande equilibrio”

Marc Marquez è stato il grande protagonista della conferenza stampa piloti che ha dato il via ufficiale al fine settimana del GP del Qatar. Il Campione del Mondo in carica è il grande favorito del campionato: “Sono davvero felice di essere qui e di poter ripartire per il Mondiale 2018, dopo tanti mesi di attesa e test – spiega il quattro volte iridato. Posso dire che, per quanto visto fino ad oggi, siamo partiti con il piede giusto e, anche aver rinnovato il contratto, mi permetterà di pensare solamente alla pista. Con il team abbiamo parlato a lungo e ho voluto aspettare la metà dei test per ufficializzare il tutto, anche perché comunque sono felice in Honda, una vera e propria famiglia”.

Lo spagnolo spiega come si presenta alla gara: “Devo dire che abbiamo svolto una buona serie di test. Ci siamo concentrati in maniera particolare sul motore, cercando di migliorarlo, dato che i valori saranno ravvicinati e ne avremo a disposizione solo uno. Anche a livello di telaio ed elettronica abbiamo fatto passi in avanti e, nel complesso, posso dire che siamo messi meglio rispetto alla scorsa stagione”.

Marquez parla anche dei suoi rivali: “Impossibile dire oggi quali saranno i favoriti. L’anno scorso, per esempio, nessuno avrebbe detto che Dovizioso poteva vincere il Mondiale, per cui è inutile fare previsioni. Posso dire che credo in me stesso, nient’altro”.

Un commento sul prolungamento del contratto di Valentino Rossi: “Credo che il suo rinnovo sia davvero impressionante perché la MotoGP è decisamente impegnativa e devi essere sempre al massimo livello nonostante l’età. Il prolungamento, poi, lo porterà a correre per altri due anni, per cui congratulazioni a lui. Dal mio punto di vista non posso che essere contento dato che quando corri contro una leggenda è sempre affascinante”.

Si annuncia ancora un bel duello con Andrea Dovizioso: “Con Dovi ho sempre avuto un buon rapporto, dopo le gare spesso parliamo anche dopo un corpo a corpo e credo che sia bello così“. Da questa stagione i piloti avranno gli pneumatici contingentati: “Sinceramente non sono d’accordo con la nuova scelta per quanto riguarda le gomme. Non sappiamo, ora, se alcune mescole saranno utili in certi tracciati ed a diverse temperature. Avrei preferito una maggiore scelta”.

