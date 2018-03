MotoGP, GP Qatar 2018: gara. A che ora comincia? Come vedere in tv il primo appuntamento di Losail

Domenica 18 marzo Losail (Qatar) sarà teatro del primo GP del Motomondiale 2018. Tanta l’attesa per quel che sarà sul circuito arabo nel confronto tra Ducati, Honda e Yamaha nella classe regina. Valentino Rossi vuol far suo primo round iridato ma attenzione alla Rossa di Andrea Dovizioso, sempre molto performante. Attenzione però a Marc Marquez (Honda) sempre il riferimento anche su un tracciato non particolarmente gradito. Di seguito dunque tutte le informazioni su come seguire la gara di domenica

La programmazione OASport

Domenica 18 marzo

ore 11.40-12.00, Moto3, Warm Up, DIRETTA LIVE testuale

ore 12.10-12.30, Moto2, Warm Up, DIRETTA LIVE testuale

ore 12.40-13.00, MotoGP, Warm Up, DIRETTA LIVE testuale

ore 14.00, Moto3, Gara, DIRETTA LIVE testuale

ore 15.20, Moto2, Gara, DIRETTA LIVE testuale

ore 17.00, MotoGP, Gara, DIRETTA LIVE testuale

La programmazione di Sky Sport

Domenica 18 marzo

ore 11.40-12.00, Moto3, Warm Up, diretta

ore 12.10-12.30, Moto2, Warm Up, diretta

ore 12.40-13.00, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 14.00, Moto3, Gara, diretta

ore 15.20, Moto2, Gara, diretta

ore 17.00, MotoGP, Gara, diretta

La programmazione di TV8/HD

Sabato 17 marzo

ore 19.00, Moto 3, Moto 2 e Moto GP, Qualifiche, sintesi

Domenica 18 marzo

ore 18.00, Moto3, Gara, differita

ore 19.15, Moto2, Gara, differita

ore 21.00, MotoGP, Gara, differita













CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo