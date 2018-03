MotoGP, GP Qatar 2018: a che ora inizia la gara e su che canale vederla in tv? Calendario, programma e orari

Domenica 18 marzo è in programma l’attesissima gara del GP del Qatar 2018, prima prova del Mondiale di MotoGP 2018. Il circuito di Losail terrà a battesimo la rassegna iridata, la stagione entra nel vivo e si incomincia a fare terribilmente sul serio: sotto i riflettori del tracciato nel cuore del deserto si disputerà una gara ci importante per il campionato, la lotta per la vittoria sarà tesissima e lo spettacolo non mancherà.

Dopo lo show delle classi minori, spazio alla gara più attesa: la MotoGP scatterà alle ore 17.00. Johann Zarco partirà dalla pole position, Marc Marquez e Danilo Petrucci sono subito alle sue spalle. Andrea Dovizioso dovrà risalire dalla quinta posizione, Valentino Rossi è chiamato all’ennesimo rimonta dall’ottava piazza. Maverick Vinales e Jorge Lorenzo sembrano fuori dai giochi. Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle gare del GP del Qatar 2018, prima prova del Mondiale MotoGP 2018.

DOMENICA 18 MARZO:

11.40-12.00 Moto3 – Warm Up

12.10-12.30 Moto2 – Warm Up

12.40-13.00 MotoGP – Warm Up

14.00 Moto3 – Gara

15.20 Moto2 – Gara

17.00 MotoGP – Gara

GP QATAR 2018: COME SEGUIRLO IN TV? TUTTO IL PROGRAMMA E GLI ORARI

Il GP Qatar 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP, esclusivamente per gli abbonati. Sarà l’unico modo per vedere in tempo reale tutte le gare, le qualifiche e le prove libere. Prevista parallelamente la diretta streaming su Sky Go.

Il GP del Qatar 2018 sarà trasmesso in differita tv su TV8 secondo i seguenti orari. Domenica 18 marzo: ore 20.00 gara della Moto3, ore 21.15 gara della Moto2, ore 23.00 gara della MotoGP (orari da confermare dal palinsesto). Sabato 17 marzo, dalle ore 21.15, è prevista una sintesi in differita delle qualifiche.

Naturalmente prevista la DIRETTA LIVE scritta su OASport per seguire tutte le gare, qualifiche e prove libere per non perdersi davvero nulla in qualsiasi posto sarete.













