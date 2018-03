MotoGP, GP Argentina 2018: programma, orari e tv. Le date e il calendario del fine settimana a Termas de Rio Hondo

Nel weekend del 6-8 aprile si disputerà il GP di Argentina 2018, seconda prova del Motomondiale. Dopo la prova inaugurale in Qatar, il Circus delle due ruote volerà in Sudamerica per l’appuntamento sul circuito delle Terme di Rio Hondo, ormai diventato un’abitudine: si preannuncia un grande spettacolare su un tracciato molto avvincente e appassionante, il fine settimana ci dirà qualcosa in più sul campionato.

Andrea Dovizioso ha trionfato a Losail dopo un bel duello con Marc Marquez: ci sarà un nuovo duello tra il forlivese della Ducati e il Campione del Mondo della Honda? Valentino Rossi vuole superarsi dopo il terzo posto raccolto in Qatar, attenzione alla voglia di riscatto di Jorge Lorenzo e Maverick Vinales.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari del GP di Argentina 2018, prova valida per il Mondiale MotoGP. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Previste anche le differite su TV8. Gli orari sono italiani (in Argentina sono indietro cinque ore rispetto a noi).

VENERDÌ 6 APRILE:

14.00-14.40 Moto3 – Prove libere 1

14.55-15.40 MotoGP – Prove libere 1

15.55-16.40 Moto2 – Prove libere 1

18.10-18.50 Moto3 – Prove libere 2

19.05-19.50 MotoGP – Prove libere 2

20.05-20.50 Moto2 – Prove libere 2

SABATO 7 APRILE:

14.00-14.40 Moto3 – Prove libere 3

14.55-15.40 MotoGP – Prove libere 3

15.55-16.40 Moto2 – Prove libere 3

17.35-18.15 Moto3 – Qualifiche

18.30-19.00 MotoGP – Prove libere 4

19.10-19.25 MotoGP – Qualifiche 1

19.35-19.50 MotoGP – Qualifiche 2

20.05-20.50 Moto2 – Qualifiche

DOMENICA 8 APRILE:

14.40-15.00 Moto3 – Warm Up

15.10-15.30 Moto2 – Warm Up

15.40-16.00 MotoGP – Warm Up

17.00 Moto3 – Gara

18.20 Moto2 – Gara

20.00 MotoGP – Gara

GP ARGENTINA 2018: COME SEGUIRE LE GARE IN TV E STREAMING?

Il GP di Argentina 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP e in diretta streaming su Sky Go.

Sono previste le differite in chiaro e gratis su TV8. Questo il palinsesto: sabato la sintesi delle qualifiche dalle ore 21.15; domenica la differita delle gare a partire dalle ore 21.00 (la MotoGP alle ore 00.00).

DIRETTA LIVE scritta su OASport di prove libere, qualifiche, gare.













FOTOCATTAGNI