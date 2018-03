Moto3, Mondiale 2018: la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Tutti i piloti e le squadre al via

Saranno 27 i piloti al via del Mondiale Moto3 2018. Un consueto nutrito gruppo di giovani, e meno giovani, pronti a dare spettacolo nella categoria più imprevedibile del Motomondiale. Non sarà più della partita il dominatore della stagione 2017, lo spagnolo Joan Mir, che è approdato un gradino sopra in Moto2, per cui vedremo una ampia schiera di pretendenti al titolo. Per quanto riguarda la pattuglia italiana saranno ben nove i nostri portacolori(contro sei spagnoli e tre giapponesi) rendendoci la nazione più rappresentata. Avremo Nicolò Bulega e il giovanissimo Dennis Foggia con lo Sky Racing Team VR46, quindi Marco Bezzecchi con il team tedesco PruestlGP, Tony Arbolino con la scuderia Marinelli Snipers, Andrea Migno con l’Angel Nieto Team, Fabio Di Giannantonio con il team Del Conca Gesini, Niccolò Antonelli con la Squadra Corse SIC58 e Lorenzo Dalla Porta nel team Leopard Racing.

Tra i rivali degli italiani troveremo sicuramente l’arrembante spagnolo Jaume Masià (Bester Capital Dubai), il belga Livio Loi nel nuovo team Reale Avintia, l’inglese John McPhee (CIP), l’argentino Gabriel Rodrigo (RBA BOE), il sudafricano Darryn Binder (Red Bull KTM Ajo) e, soprattutto, i due spagnoli Aron Canet (EG 0,0) e Jorge Martin (Del Conca Gresini).

ELENCO COMPLETO PILOTI MOTO3 2018

