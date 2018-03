Moto3, GP Qatar 2018: risultato e classifica qualifiche. Niccolò Antonelli in pole! Martin 2° per un millesimo

E’ un Niccolò Antonelli di lusso quello di queste qualifiche del GP del Qatar, primo round del Mondiale 2018 di Moto3. Una pole strappata nell’ultimo tentativo sfruttando il gioco delle scie e precedendo di appena un millesimo lo spagnolo Jorge Martin.

Il pilota della Honda, del team di Paolo Simoncelli, è stato bravissimo ad interpretare il momento giusto in un turno reso molto complicato dalla presenza di tanto vento e sabbia in pista. Condizioni al limite per i centauri nelle quali l’effetto scia è stato ancor più importante. In terza piazza la Ktm dell’argentino Gabriel Rodrigo, del Team RBA ROE Skull Rider, distanziato di 484 millesimi ed anch’egli estremamente consistente.

Scorrendo la classifica, si conferma su ottimi livelli Marco Bezzecchi, a proprio agio sulla Ktm, autore del sesto crono a 694 millesimi da Antonelli mentre i nostri Dalla Porta e Bastianini non sono riusciti a sfruttare l’ultimo giro per l’eccessivo traffico sul tracciato concludendo, rispettivamente, in nona e decima piazza. Più arretrati gli altri italiani: Andrea Migno (Ktm) 14°, Fabio Di Giannantonio (Honda) 16°, Nicolò Bulega 22° (Ktm), Dennis Foggia (Ktm) 25° e Tony Arbolino (Honda) 26°.

TOP 10 – QUALIFICHE MOTO3 – GP QATAR 2018

POS # RIDER GAP 1 23 N. ANTONELLI 2:06.364 2 88 J. MARTIN +0.001 3 19 G. RODRIGO +0.484 4 71 A. SASAKI +0.679 5 27 K. TOBA +0.684 6 12 M. BEZZECCHI +0.694 7 44 A. CANET +0.695 8 65 P. OETTL +0.823 9 48 L. DALLA PORTA +0.956 10 33 E. BASTIANINI +0.960













Foto: profilo facebook Niccolò Antonelli