Moto3, GP Qatar 2018: risultato e classifica prove libere 3. Aron Canet il più veloce, Niccolò Antonelli in terza piazza

Prove libere 3 del primo round in Qatar del Mondiale 2018 di Moto3, sul tracciato di Losail, decisamente interlocutorie. Temperature molto alte ed un forte vento hanno condizionato il lavoro dei team che oggi si sfideranno per la conquista della pole position con 10°C in meno.

Il migliore è stato lo spagnolo Aron Canet (Honda) che in 2’07″864 è stato l’unico ad infrangere la barriera del 2’08” mettendo in evidenza un gran feeling con la propria moto. A seguire un altro spagnolo, ovvero Jorge Martin (Honda – Team Gresini), grande specialista del giro secco, distanziato di appena 94 millesimi dalla vetta. In terza posizione un ottimo Niccolò Antonelli che chiude il panino di Honda davanti a tutti con il tempo di 2’08″013, anch’egli decisamente in palla.

Molto bene, in casa Italia, anche Marco Bezzecchi, in sella alla KTM (Sudmetal Schedl GP Racing), classificatosi in quinta posizione, girando spesso da solo e senza il riferimento degli altri. Una dimostrazione di padronanza del mezzo non indifferente per lui. Settimo invece l’altro centauro del Bel Paese Fabio Di Giannantonio che, sull’altra Honda del Team Gresini, si è fatto vedere negli ultimi minuti.

Più indietro gli altri italiani che hanno scelto di adottare una strategia più conservativa: Andrea Migno 13° (KTM), Lorenzo Dalla Porta 15° (Honda), Enea Bastianini 17° (Honda), Dennis Foggia 20° (Ktm), Tony Arbolino 24° (Honda) e Nicolò Bulega 25° (Ktm).

ORDINE DEI TEMPI (TOP 10)

POS # RIDER GAP 1 44 A. CANET 2:07.864 2 88 J. MARTIN +0.094 3 23 N. ANTONELLI +0.149 4 17 J. MCPHEE +0.270 5 12 M. BEZZECCHI +0.285 6 65 P. OETTL +0.531 7 21 F. DI GIANNANTONIO +0.878 8 71 A. SASAKI +0.900 9 40 D. BINDER +0.937 10 19 G. RODRIGO +0.960













Foto: Valerio Origo