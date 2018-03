Moto3, GP Qatar 2018. Risultato e classifica prove libere 2: Jorge Martin da record! Tantissima Italia nella top-10

Seconda sessione di prove libere per la Moto3 sul circuito di Losail, per il GP del Qatar, prima competizione del Motomondiale 2018. Un assolo spagnolo con i riflettori accesi: si è preso la scena Jorge Martin con una prestazione che gli è valsa il nuovo record della pista. Una sessione dominata in lungo e in largo per l’iberico che non ha lasciato spazio a nessuno degli avversari. Da sottolineare però una super Italia: tantissimi azzurri nella top-10.

Jorge Martin (Honda Del Conca Gresini) si candida al ruolo di grandissimo favorito per la gara di domenica. Visti i tempi messi in pista oggi, sarà difficile contrastarlo soprattutto nelle prove ufficiali di domani. L’iberico con gomme nuove e sfruttando un po’ di scia sul finale della sessione si è andato a prendere il nuovo record della pista in 2’05”590 distruggendo il vecchio primato che risaliva addirittura al 2014. Il primo degli inseguitori è il nostro Niccolò Antonelli (Honda SIC58), non convincente in mattinata, che ha trovato un più che positivo 2’06”252. Terzo invece Enea Bastianini (Honda Leopard), che aveva stampato il miglior tempo nelle FP1: l’azzurro chiude però molto distante, ad addirittura 675 millesimi dal rivale iberico.

Tantissima Italia nella top-10, con gli azzurri pronti ad una stagione eccezionale nella categoria minore. Quinta posizione per Fabio Di Giannantonio (Honda Del Conca Gresini), a 869 millesimi dalla vetta, sesto, come al mattino, è Andrea Migno (KTM Angel Nieto). Bene anche Tony Arbolino (Honda Marinelli), settimo, Lorenzo Dalla Porta (Honda Leopard), ottavo, e Marco Bezzecchi (KTM PrustlGP), undicesimo.

CLASSIFICA TEMPI FP2 GP QATAR 2018 MOTO3

1 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 235.5 2’05.590 2 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 234.4 2’06.252 0.662 / 0.662 3 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 235.9 2’06.265 0.675 / 0.013 4 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 237.9 2’06.422 0.832 / 0.157 5 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 234.5 2’06.459 0.869 / 0.037 6 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 233.5 2’07.056 1.466 / 0.597 7 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 236.7 2’07.073 1.483 / 0.017 8 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 235.2 2’07.104 1.514 / 0.031 9 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 235.7 2’07.157 1.567 / 0.053 10 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 235.6 2’07.182 1.592 / 0.025 11 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 233.9 2’07.228 1.638 / 0.046 12 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 234.8 2’07.323 1.733 / 0.095 13 11 Livio LOI BEL Reale Avintia Academy KTM 234.6 2’07.329 1.739 / 0.006 14 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 233.9 2’07.344 1.754 / 0.015 15 17 John MCPHEE GBR CIP – Green Power KTM 231.3 2’07.374 1.784 / 0.030

