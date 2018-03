Moto3, GP Qatar 2018: risultati e classifica. Trionfa Martin, Dalla Porta sul podio. Che rimpianti per Bastianini

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP

La Spagna fa subito la voce grossa nella prima gara stagionale della Moto3, in programma sul circuito di Losail, in Qatar. Ma l’Italia reca con sé il rimpianto per l’uscita di scena di Enea Bastianini, in lotta per la vittoria ma caduto a 13 giri dal termine. Jorge Martin porta a casa la vittoria battendo in volata il connazionale Aron Canet e coronando una prestazione eccellente, in cui è lui a condurre le danze sin dalle prime curve, avviando la fuga decisiva.

Ma veniamo alla cronaca della gara. Niccolò Antonelli, partito dalla pole, ha un ottimo spunto in partenza, ma già nel primo giro si ritrova risucchiato nel gruppone e perde posizioni, mentre Martin prova ad acquisire un discreto margine sul resto della comitiva. Dalla pancia del gruppo, intanto, si muove Enea Bastianini, che si porta in due giri dal sesto al secondo posto e insieme a Canet si mette all’inseguimento di Martin.

A metà gara, le gerarchie sono definite: i primi tre hanno ormai un gap quasi incolmabile per gli altri e sono destinati a giocarsi la vittoria. Bastianini sembra il più in palla, ma a 13 giri dalla fine accade l’irreparabile. Una scivolata improvvisa lo costringe ad abbandonare la gara, riaprendo la corsa per il podio, a cui ambiscono almeno sette piloti, facenti parte del gruppo degli inseguitori. Davanti, nel frattempo, non c’è storia. Martin e Canet aspettano l’ultimo giro per la volata, mentre Lorenzo Dalla Porta, Fabio Di Giannantonio, Marco Bazzecchi e Niccolò Antonelli se la giocano con gli altri inseguitori per la terza posizione. Bazzecchi sembra avere una marcia in più, ma cade anche lui ad un giro dalla fine. E allora è Dalla Porta a strappare uno splendido terzo posto alle spalle di Martin e Canet, costringendo Antonelli ad accontentarsi di una quarta piazza che vale ugualmente un buon bottino di punti per la classifica generale.

Nella top ten anche Fabio Di Giannantonio, sesto sul traguardo, e Andrea Migno, decimo. L’Italia si conferma così una potenza mondiale in una categoria che rivela una notevole profondità per i centauri del Bel Paese, ma resta il rimpianto per una possibile vittoria sfumata con la caduta di Bastianini.













Foto di Valerio Origo