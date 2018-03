Moto2, GP Qatar 2018: risultato e classifica prove libere 1. Lorenzo Baldassarri davanti a tutti! Alle sue spalle Miguel Oliveira e un ottimo Romano Fenati

C’è Lorenzo Baldassarri davanti a tutti nella FP1 del GP del Qatar di Moto2. Il pilota del team Pons ha stampato il miglior tempo proprio sul finale, nell’ultimo giro utile dopo la bandiera a scacchi, in 2’01″601. Un crono buono ma da prendere con le molle, perché la sessione non è molto indicativa dei valori in pista, svolgendosi in condizioni e in orario differenti da quello della gara. Ma è certamente positivo iniziare con il piede giusto.

Dietro “Balda” c’è la KTM di Miguel Oliveira: il portoghese aveva fatto segnare pochi secondi prima il giro più veloce ma è poi stato battuto di due decimi da Baldassarri. Ma le notizie positive per l’Italia non finiscono qui perché il terzo tempo appartiene a Romano Fenati (Marinelli Snipers): al debutto in Moto2 (sia per lui che per il team), il pilota marchigiano ha chiuso con un tempo di 2’01″890, ottenuto grazie ad un ottimo finale in cui ha piazzato una serie di giri veloci. Davvero il modo migliore per cominciare l’avventura nella nuova categoria. Quarto, invece, lo spagnolo Alex Marquez (EG 0,0 Marc VDS), a tre decimi da Baldassarri.

I primi quattro sono gli unici ad essere scesi sotto il muro dei 2’02”. In quinta posizione, infatti, è lontano quattro decimi il tedesco Marcel Schrotter (Dynavolt Intact GP), davanti ad un altro esordiente, lo spagnolo Jorge Navarro (Federal Oil Gresini). Settimo tempo per Francesco Bagnaia, a sette decimi da Baldassarri e più lontano dai rivali diretti: nulla di preoccupante perché “Pecco” si è dedicato solo a provare la pista, peraltro abbastanza sporca, e il set-up. In top ten anche Mattia Pasini (Italtrans Racing), seguito dall’australiano Remy Gardner (Tech 3 Racing) e il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM Ajo).

I risultati delle prove libere 1 del GP del Qatar di Moto2

1 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Pons HP40 Kalex 280.3 2’01.601

2 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 282.7 2’01.837 0.236 / 0.236

3 13 Romano FENATI ITA Marinelli Snipers Team Kalex 281.1 2’01.890 0.289 / 0.053

4 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 284.0 2’01.953 0.352 / 0.063

5 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 279.6 2’02.046 0.445 / 0.093

6 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 278.6 2’02.112 0.511 / 0.066

7 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 282.2 2’02.176 0.575 / 0.064

8 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 284.1 2’02.228 0.627 / 0.052

9 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 280.8 2’02.327 0.726 / 0.099

10 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 280.7 2’02.352 0.751 / 0.025

11 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing KTM 280.0 2’02.384 0.783 / 0.032

12 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 281.4 2’02.419 0.818 / 0.035

13 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 280.5 2’02.420 0.819 / 0.001

14 52 Danny KENT GBR Beta Tools – Speed Up Racing Speed Up 277.4 2’02.449 0.848 / 0.029

15 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 278.9 2’02.476 0.875 / 0.027

16 22 Sam LOWES GBR Swiss Innovative Investors KTM 279.8 2’02.477 0.876 / 0.001

17 40 Hector BARBERA SPA Pons HP40 Kalex 284.4 2’02.565 0.964 / 0.088

18 36 Joan MIR SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 285.6 2’02.684 1.083 / 0.119

19 64 Bo BENDSNEYDER NED Tech 3 Racing Tech 3 277.0 2’02.942 1.341 / 0.258

20 27 Iker LECUONA SPA Swiss Innovative Investors KTM 282.7 2’02.953 1.352 / 0.011

21 20 Fabio QUARTARARO FRA Beta Tools – Speed Up Racing Speed Up 275.6 2’02.967 1.366 / 0.014

22 32 Isaac VIÑALES SPA SAG Team Kalex 280.9 2’03.067 1.466 / 0.100

23 16 Joe ROBERTS USA NTS RW Racing GP NTS 277.0 2’03.282 1.681 / 0.215

24 62 Stefano MANZI ITA Forward Racing Team Suter 279.0 2’03.433 1.832 / 0.151

25 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 280.7 2’03.500 1.899 / 0.067

26 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 277.6 2’03.787 2.186 / 0.287

27 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 278.2 2’03.998 2.397 / 0.211

28 51 Eric GRANADO BRA Forward Racing Team Suter 279.6 2’04.335 2.734 / 0.337

29 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 280.8 2’04.370 2.769 / 0.035

30 95 Jules DANILO FRA Nashi Argan SAG Team Kalex 280.6 2’04.661 3.060 / 0.291

31 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL SIC Racing Team Kalex 276.0 2’05.848 4.247 / 1.187

32 21 Federico FULIGNI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 274.8 2’06.644 5.043 / 0.796













CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI