Milano-Sanremo 2018: su che canale guardarla in tv? Il programma e l’orario della Classicissima

Finalmente è arrivato il giorno della Milano-Sanremo. Oggi da Piazza Castello prenderà il via la 109ma edizione della Classicissima, prima Monumento della stagione. Una corsa unica e affascinante che vedrà i migliori corridori del mondo affrontare un percorso di 291 km con il Passo del Turchino, la sequenza dei Capi (Mele, Cervo e Berta) e gli ultimi due durissimi strappi della Cipressa e del Poggio. I corridori che riusciranno a superare indenni tutte le difficoltà si giocheranno poi la vittoria sul classico arrivo di Via Roma. La partenza è fissata alle 9.45, mentre l’arrivo è previsto tra le 16.45 e le 17.30. La Milano-Sanremo sarà trasmessa in diretta tv su Rai2 dalle 14.00 e su Eurosport2 dalle 14.30 ed in diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della tappa. Di seguito il programma completo.

Milano-Sanremo

Sabato 17 marzo

Partenza: 9.45

Arrivo previsto: 16.45-17.30

Foto: Twitter