Milano-Sanremo 2018, orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo e come seguirla in tempo reale

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA MILANO-SANREMO 2018

Oggi sabato 17 marzo si disputa la Milano-Sanremo 2018. Il giorno della Classicissima è arrivato, l’attesa è terminata: la prima Monumento della stagione è pronta per regalare spettacolo ai tanti appassionati dei pedali che seguiranno con grande interesse la corsa più lunga del mondo, uno degli appuntamenti cardine del calendario internazionale, un evento unico e irripetibile ricco di fascino e di storia.

Dal capoluogo meneghino fino alla città dei fiori: 291 chilometri di passione, quasi sette ore in sella, la corsa verso il mare per sognare una vittoria che consegna alla leggenda dei pedali. Tutti possono vincere, la corsa è aperta a tante soluzioni che spaziano dall’arrivo in volata a possibili attacchi sul Poggio o a qualche tentativo temerario sulla Cipressa. Le due salite negli ultimi trenta chilometri animeranno la gara che nella prima parte non dovrebbe regalare sorprese: il mitico Passo del Turchino non fa più selezione, poi la svolta sull’Aurelia e il lungo tratto pianeggiante congeleranno la corsa che si inizierà a scaldare sui tre Capi.

Peter Sagan e Michal Kwiatowski sono i grandi favoriti della vigilia: il tre volte Campione del Mondo e il vincitore dell’ultima edizione si daranno sicuramente battaglia. Attenzione ai velocisti come Marcel Kittel e a possibili outsider. L’Italia si affida soprattutto a Elia Viviani e Matteo Trentin, difficilmente Gianni Moscon avrà libertà d’azione ma si spera anche in un possibile tentativo di Vincenzo Nibali. La pioggia, data praticamente per certa, renderà la corsa ancora più imprevedibile.

Di seguito la data, il programma dettagliato, l’orario d’inizio e di arrivo della Milano-Sanremo 2018, Classicissima per antonomasia del ciclismo. La corsa sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai, in diretta streaming su Eurosport, in diretta streaming sul sito della Rai e su Eurosport Player oltre che su Sky Go e su Premium Play, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 17 MARZO:

09.45 Milano-Sanremo, partenza

16.45-17.30 (circa) Milano-Sanremo, arrivo













(foto Pier Colombo)