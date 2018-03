Milano-Sanremo 2018: le quote dei book-makers per le scommesse e favoriti. Peter Sagan uomo da battere

Sabato si correrà la 109ma edizione della Milano-Sanremo, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di ciclismo. Quest’anno sembra esserci un unico grande favorito sulla carta secondo le quote dei book-makers per le scommesse: si tratta del tre volte campione del mondo Peter Sagan.

Lo slovacco ha sfiorato più volte il successo della Classiccisma (secondo nel 2013 e 2017) e quest’anno cercherà di spezzare finalmente questo tabù. La vittoria di Sagan viene quotata a 3, assolutamente giustificata dalla sua grandissima qualità in questo tipo di percorsi e anche dall’ottimo momento di forma, come dimostrato alla Tirreno-Adriatico. Il suo grande rivale sulla carta sarà ancora il polacco Michal Kwiatkowski (7,50) che proverà a ripetere l’impresa dello scorso anno, quando riuscì a battere Sagan al fotofinish. Anche lui inoltre arriverà in grandissima forma, vista la vittoria alla Tirreno-Adriatico.

L’Italia proverà a tornare sul gradino più alto del podio dopo 12 anni (nel 2006 vinse Pozzato) e per farlo si affiderà ad Elia Viviani, la cui vittoria è quotata a 10. Il 29enne veneto si è inserito perfettamente nella QuickStep-Floors e in questa prima parte di stagione ha già centrato cinque successi. Alla Milano-Sanremo, complice il forfait del colombiano Fernando Gaviria, sarà il capitano unico della squadra e proverà a centrare un risultato storico. I book-makers assegnano la stessa quota al francese Arnaud Demare, reduce da un’ottima Parigi-Nizza in cui si è imposto in una tappa molto impegnativa.

Altri due velocisti che hanno ben figurato in questo inizio stagione sono il norvegese Alexander Kristoff, già vincitore nel 2014 e quotato a 12 e l’olandese Dylan Groenewegen a 15, pronto a conquistare il risultato più importante della sua carriera. Secondo i book-makers sarà invece più difficile vedere la vittoria di un attaccante, visto che lo spagnolo Alejandro Valverde è quotato a 20,00, mentre il belga Greg Van Avermaet a 25. Infine, per chi volesse tentare l’azzardo, segnaliamo la vittoria di Vincenzo Nibali quotata a 100.

Foto: Valerio Origo