Milano-Sanremo 2018: Greg Van Avermaet cerca il colpo di mano nel finale, serve un grande attacco per anticipare il gruppo

Saranno molti gli outsider al via della Milano-Sanremo e tra i corridori che proveranno a conquistare il successo con un attacco da finisseur troviamo il campione olimpico Greg Van Avermaet, che possiede le qualità per fare la differenza sugli strappi presenti nel finale. Andiamo quindi ad analizzare le prospettive del belga per questa corsa.

Partiamo da un dato statistico: sabato Van Avermaet correrà la 39ma Classica Monumento della sua carriera. Un numero davvero notevole, che dimostra la grandissima esperienza del belga in questo tipo di corse. Il capitano della BMC lo scorso anno è stato il protagonista assoluto della stagione delle classiche, coronata dalla straordinaria vittoria alla Parigi-Roubaix. Un corridore che ha dimostrato quindi di essere capace di grandi numeri e soprattutto di riuscire a reggere la pressione nei grandi appuntamenti, non sbagliando quasi mai dal punto di vista tattico.

Van Avermaet per poter vincere la Classicissima avrà bisogno di staccare gli avversari prima dello sprint, visto che in caso di arrivo in gruppo, partirebbe battuto rispetto ai velocisti puri. Il belga dovrà quindi sfruttare la sua esperienza per sferrare l’attacco giusto, probabilmente sul Poggio, e riuscire a guadagnare quei metri sufficienti per resistere al rientro degli inseguitori in pianura. Per fare ciò il campione olimpico avrà bisogno di una corsa dura e selettiva e ci aspettiamo quindi che la BMC tenti un’azione nel finale per preparare l’attacco del suo capitano. Il miglior piazzamento ottenuto da Van Avermaet alla Milano-Sanremo è il quinto posto del 2016, ma la grande crescita realizzata nell’ultimo anno potrebbe permettergli di fare il colpaccio in questa edizione.

Foto: Pier Colombo