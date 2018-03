Milano-Sanremo 2018, quanti soldi guadagna chi vince? Tutto il montepremi: cifre basse per la Classicissima

La Milano-Sanremo 2018 è uno degli appuntamenti più attesi di tutta la stagione, la Classicissima per antonomasia, la corsa più lunga al mondo tanto amata da appassionati e ciclisti. Vincere nella città dei fiori è qualcosa di davvero unico e irripetibile, rende memorabile un’intera carriera e consacra all’immortalità sportiva. L’arrivo in Via Roma apre a tante soluzioni: la volata di gruppo, l’arrivo di un plotone ridotto dopo un attacco sul Poggio, una corsa resa dura sulle rampe della Cipressa. Può davvero succedere di tutto nei 291km tra il capoluogo meneghino e la località balneare ligure.

Il montepremi della Milano-Sanremo 2018 non è però certamente dei più succulenti. Le cifre sono abbastanza basse rispetto all’importanza della corsa. Quanti soldi guadagna chi vince la Milano-Sanremo 2018 e chi salirà sul podio?

PRIMO POSTO: 20000 euro

SECONDO POSTO: 10000 euro

TERZO POSTO: 5000 euro

QUARTO POSTO: 2500 euro

QUINTO POSTO: 2000 euro

SESTO POSTO: 1500 euro

SETTIMO POSTO: 1500 euro

OTTAVO POSTO: 1000 euro

NONO POSTO: 1000 euro

DECIMO-VENTESIMO POSTO: 500 euro

MONTEPREMI TOTALE: 50000 euro