Milano-Sanremo 2018: chi vorrà evitare la volata? QuickStep-Floors indecisa, Kwiatkowski all’attacco sul Poggio?

Lo scorso anno è bastato uno scatto di Peter Sagan sul Poggio per evitare l’arrivo in volata alla Milano-Sanremo. Nonostante questo, lo slovacco non è riuscito a vincere la tanto agognata Classicissima: un anno dopo riproverà un’azione simile sul Poggio o l’incombenza di evitare la volata passerà sulle spalle di qualcun altro? E soprattutto, chi potrebbe provare a mettere in atto questa tattica?

La squadra che per prima ci viene in mente è la QuickStep-Floors. Pur avendo Elia Viviani tra le proprie fila, che in caso di volata è tra i grandi favoriti per la vittoria, la formazione belga dispone di diverse carte interessanti da sganciare sull’ultima ascesa di una corsa comunque lunghissima. Da Philippe Gilbert a Julian Alaphilippe, due corridori che hanno uno spunto veloce interessante ma non al livello dei velocisti più blasonati. Per loro sarebbe essenziale andare in avanscoperta e cercare di selezionare il gruppo per arrivare ad una volata in cui possono far valere le proprie doti. D’altra parte, però, così facendo rischierebbero di mettere fuori gioco Viviani. La tattica di gara, probabilmente, sarà decisa solamente in corsa in base alle sensazioni dei corridori.

Altri due nomi interessanti quello del polacco Michal Kwiatkowski, vincitore un anno fa, e del belga Greg Van Avermaet. L’atleta del Team Sky è in gran forma e ha appena vinto la Tirreno-Adriatico. Parte come secondo favorito, ma dovrà staccare Sagan per batterlo nuovamente. Per farlo, probabilmente proverà ad attaccare in prima persona, magari supportato anche da Gianni Moscon. Un eventuale alleanza in corsa tra Team Sky e QuickStep-Floors potrebbe davvero cambiare le dinamiche di gara. Non sembra avere la gamba dei giorni migliori, ancora, Van Avermaet, ma da qui in avanti può crescere: vederlo all’attacco non sarebbe certo una sorpresa.













Foto: Valerio Origo